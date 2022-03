Skandal na stulecie Lecha Poznań. Legenda klubu: Jakiś szacunek się należy

19 marca Lech Poznań hucznie obchodził sto lat istnienia. Tego dnia drużyna Macieja Skorży mierzyła się z Jagiellonią. Piłkarze nie zawiedli, wygrywając 3:0, na wysokości zadania stanęli też kibice, przygotowując oprawę, o której mówił cały świat. Na uroczystość zaproszono wielu zasłużonych piłkarzy, szkoleniowców i działaczy. Zabrakło jednak wśród nich byłego bramkarza Kazimierza Sidorczuka.

Kazimierz Sidorczuk nie rozumie postępowania władz drużyny. "Może myśleli, że nie żyję?"

W rozmowie z portalem Gol24 55-latek nie krył oburzenia. - O uroczystości dowiedziałem się z mediów. Nie zostałem zaproszony, ani nawet o nich powiadomiony. Dziwne to, bo na dziewięćdziesięcioleciu Lecha, które organizowano w teatrze w Poznaniu, byłem, klub mnie zaprosił. A teraz, na stulecie nie - powiedział Sidorczuk. I dodał: - Nie wysłano do mnie maila, ani do mnie nikt nie zadzwonił. Może myśleli, że nie żyję i dlatego się nie odzywali?

Sidorczuk uważa, że jest na tyle zasłużony dla klubu, że powinien razem z nim świętować jubileusz. - Dziwi mnie, że zapomnieli o mnie, bramkarzu, który pięć lat spędził w Lechu i zdobył dla niego trzy mistrzostwa Polski. Jakiś szacunek ze strony klubu, w którym zostawiło się serce, chyba się należy.... - dodał 55-latek.

Były bramkarz przyznał również, jakiego gestu oczekuje od klubu. - Na pewno posypania głowy popiołem, uderzenia się w pierś i oficjalnego przyznania się do błędu. Skandalem jest, że tak wielki klub, walczący o mistrzostwo Polski, zapomina o piłkarzach, którzy te mistrzostwa dla Kolejorza zdobywali - zakończył.

Kazimierz Sidorczuk pełnił kluczową rolę w zespole z Poznania

Sidorczuk występował w Lechu w latach 1988-1993. Zdobył trzy mistrzostwa Polski (1990, 1992, 1993) oraz dwukrotnie superpuchar Polski. Mimo takich osiągnięć były piłkarz nie został wybrany do "Jedenastki Stulecia". W niej za najlepszego bramkarza uznano Piotra Mowlika.