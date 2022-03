Legia rusza po bramkarza. Chciała go sprowadzić już zimą

Wiele wskazuje na to, że po tym sezonie Artur Boruc odejdzie z Legii. Klub zaczął się już na to przygotowywać i zimą sprowadził Richarda Strebingera, ale Austriak jak dotąd nie zadebiutował jeszcze w nowych barwach. Co więcej, mało prawdopodobne jest to, aby od nowego sezonu był on podstawowym bramkarzem Legii.

Pierwsza nieudana próba sprowadzenia Greka przez Legię

Od dłuższego czasu stołeczny klub wyraża zainteresowanie bramkarzem Panathinaikosu Ateny Sokratisem Dioudisem. Starania o sprowadzenie 29-latka były poczynione już zimą, ale wówczas nie udało się porozumieć z greckim klubem w sprawie wszystkich szczegółów. Temat zatem został odłożony na przyszłość.

Pierwsza zimowa propozycja Legii Warszawa dotyczyła wypożyczenia bramkarza do końca sezonu z opcją wykupu. Władze klubu ze stolicy Grecji nie chcieli nawet słyszeć o takiej ofercie, w efekcie czego nie rozpoczęli nawet rozmów. Z najnowszych informacji wynika, że Legia nie zrezygnowała z 29-latka i ponownie będzie walczyć o jego sprowadzenie.

Legia chce wrócić do rozmów ws. Dioudisa

Informacje na temat transakcji podaje portal prasinoforos.gr. Legia ponoć postanowiła sobie za cel sprowadzenie Dioudisa podczas letniego okienka transferowego, a w ostatnich dniach zarówno sam zawodnik, jak i Panathinaikos zaczęli zmieniać nastawienie co do transakcji. Jest to nadzieja dla Legii, że latem uda się sfinalizować operację.

Sokratis Dioudis jest wychowankiem Arisu Saloniki, z którego w 2014 roku przeniósł się do FC Brugge. W belgijskim klubie spędził jednak tylko jeden sezon - najpierw został wypożyczony na rok do Panioniosu, a w 2016 roku ponownie został graczem Arisu. Od 2017 roku bramkarz jest graczem Panathinaikosu Ateny.