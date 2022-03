Dobre wieści ws. reprezentanta Polski. Kontuzja lżejsza niż po pierwszej diagnozie

Bartosz Salamon wyszedł w pierwszym składzie reprezentacji Polski w meczu ze Szkocją. Dla piłkarza Lecha Poznań było to wyjątkowe spotkanie, bo do kadry wrócił po niemal sześciu latach. Niestety zakończyło się ono fatalnie. Pod koniec pierwszej połowy obrońca Lecha poślizgnął się na mokrej murawie podczas pojedynku z rywalem i musiał opuścić murawę z urazem pachwiny.

Rokowania dotyczące stanu zdrowia Salamona od początku były niekorzystne. Po meczu Czesław Michniewicz stwierdził, że piłkarz naderwał mięsień przywodziciela. Występ Salamona we wtorek w meczu ze Szwecją jest wykluczony, a jego przerwa od piłki miała potrwać kilka tygodni. To była fatalna wiadomość nie tylko dla reprezentacji, ale również dla Lecha Poznań. Salamon jest podstawowym piłkarzem "Kolejorza", który w tym sezonie walczy o mistrzostwo Polski.

"Takie życie sportowca, najpiękniejszy sen może zamienić się w koszmar. Będę trzymał kciuki za awans naszej Kadry na Mundial oraz wspierał w szatni Lecha Poznań w walce o dublet na 100-lecie" – napisał Salamon na Twitterze.

Okazuje się jednak, że Salamon będzie mógł pomóc Lechowi także na boisku. Dobre informacje w sprawie obrońcy przekazał Tomasz Włodarczyk z portalu meczyki.pl. - Salamon prosto ze Szkocji poleciał do Włoch, do swoich lekarzy. Tam miał konsultację. I tutaj dobre wiadomości dla kibiców Lecha: wróci do gry za być może 2-3 tygodnie, na 4-5 kolejek. To jednak tylko naciągnięcie przywodziciela – powiedział w programie "Pogadajmy o piłce".

W tym sezonie Salamon rozegrał w Lechu Poznań 25 spotkań. Zdobył w nich trzy gole. Lech zajmuje aktualnie trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy, a do prowadzącej Pogoni Szczecin traci tylko jeden punkt.