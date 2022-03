Oficjalnie: Raków ma nowego piłkarza. Duże wzmocnienie z Ukrainy

Kilka dni po tym, jak kontrakt z Rakowem podpisał 19-letni gruziński pomocnik Luka Gagnidze z Dynama Moskwa, wicemistrzowie Polski wykorzystali otwarte przez FIFA okno dla zawodników z Ukrainy i Rosji, by ściągnąć jeszcze jednego piłkarza, który powinien stanowić duże wzmocnienie drużyny Marka Papszuna.

Władysław Koczerhin piłkarzem Rakowa. Kontrakt do 2025 roku

Nowym zawodnikiem Rakowa Częstochowa został w sobotę Władysław Koczerhin. Ukraiński pomocnik Zorii Ługańsk, który pod koniec kwietnia skończy 26 lat, już w styczniu podpisał z klubem z Częstochowy trzyletni kontrakt, który miał obowiązywać od 1 lipca. Dzięki decyzji FIFA dot. zawodników z Ukrainy i Rosji Raków będzie mógł go ściągnąć i zarejestrować do gry.

- Podpisaliśmy kontrakt z Władysławem już 26 stycznia. Po wybuchu wojny na Ukrainie przygotowywał się w Mołdawii. Po zmianie regulacji zdecydowaliśmy się ściągnąć go do zespołu już teraz. To uniwersalny zawodnik mogący występować praktycznie na wszystkich pozycjach w formacji ofensywnej i często szukający drogi do bramki lub ostatniego podania. Przez ostatnie kilka lat był kluczowym zawodnikiem Zorii i wyróżniającym się zawodnikiem ligi ukraińskiej. Ma duże doświadczenie zdobyte dzięki grze w europejskich pucharach przeciwko silnym rywalom. Wierzymy, że pozyskanie zawodnika tej klasy pomoże nam w osiąganiu kolejnych sukcesów - mówił dyrektor sportowy, Robert Graf, cytowany przez stronę oficjalną Rakowa.

Koczerhin może grać na prawym skrzydle, a także na pozycji ofensywnego pomocnika. Wychowanek Dnipro Dniepropietrowsk, który we wrześniu minionego roku zadebiutował w reprezentacji Ukrainy, rozegrał dla Dnipro i Zorii łącznie 121 meczów w lidze ukraińskiej, w których strzelił 25 goli i zaliczył 16 asyst. Jego bilans w obecnym sezonie to czternaście spotkań oficjalnych, 5 bramek i 3 asysty, ale od listopada nowy nabytek Rakowa był w rezerwach Zorii, gdyż nie chciał podpisać nowego kontraktu z klubem.

Raków Częstochowa zajmuje obecnie drugie miejsce w tabeli ekstraklasy ze stratą zaledwie punktu do prowadzącej Pogoni Szczecin. Drużyna Marka Papszuna, która jest też w półfinale Pucharu Polski, po przerwie na kadrę zmierzy na wyjeździe z Wartą Poznań (sobota, 2 kwietnia, 15:00).