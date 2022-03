Niemieckie media piszą o Peszce. Pomógł swojemu koledze z Bundesligi

Sławomir Peszko występował w FC Koeln w sezonie 2011/2012, a później był wypożyczany do Wolverhampton i Parmy. Były reprezentant Polski wrócił do Kolonii latem 2014 roku i występował w Bundeslidze w sezonie 2014/2015. Peszko pojawił się na Rhein-Energie-Stadion w marcu tego roku podczas meczu Kolonii z Borussią Dortmund (1:1). - To wspaniałe uczucie być z powrotem w Kolonii. Atmosfera wciąż jest tu fantastyczna. Trzymam kciuki, żeby udało się awansować do europejskich pucharów - mówił Peszko po wizycie w Kolonii.

REKLAMA

Zobacz wideo Czesław Michniewicz odkrywa karty. Zaskakujące zmiany w składzie

Peszko pomaga dawnemu koledze z FC Koeln. Wynajął mu mieszkanie w Gdańsku

Christian Clemens dołączył do Lechii Gdańsk na początku lutego tego roku, podpisując kontrakt do końca sezonu 2022/2023. Niemiec zagrał do tej pory w pięciu meczach, w których zdobył jedną bramkę. Portal express.de poinformował, że Clemens wynajmuje mieszkanie w Gdańsku od Sławomira Peszki. Zawodnik Wieczystej Kraków potwierdził tę informację podczas meczu FC Koeln z Borussią Dortmund (1:1). Co ciekawe, Peszko miał też wpływ na transfer Clemensa do Lechii.

- Mówiłem mu tylko dobre rzeczy o Lechii Gdańsk i o Ekstraklasie. Myślę, że teraz Christian czuje się tam bardzo dobrze. Cieszę się, że strzelił już swojego pierwszego gola - dodał Peszko. Clemens pokonał bramkarza Górnika Łęczna w ostatniej kolejce Ekstraklasy (2:0). - Christian w dłuższej perspektywie też będzie na pewno dla nas wzmocnieniem, ale potrzebujemy czasu, aby go przygotować - mówił Tomasz Kaczmarek przed meczem z Piastem Gliwice.

Lechia Gdańsk zajmuje obecnie czwarte miejsce z 43 punktami i traci dziesięć punktów do prowadzącej Pogoni Szczecin. Zespół prowadzony przez Tomasza Kaczmarka zagra w następnej kolejce Ekstraklasy z Legią Warszawa. To spotkanie odbędzie się w sobotę 2 kwietnia o godzinie 20:00.