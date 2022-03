To koniec Runjaicia w Pogoni? Niespodziewana konferencja. Szansa dla Legii

Pogoń Szczecin stoi przed szansą na historyczny sukces. Zespół prowadzony przez Kostę Runjaicia jest liderem Ekstraklasy po 26 meczach i ma punkt przewagi nad Rakowem Częstochowa oraz Lechem Poznań. Pogoń może zdobyć pierwsze mistrzostwo Polski w historii klubu. Wciąż nie jest znana przyszłość niemieckiego szkoleniowca, którego umowa z Dumą Pomorza jest ważna tylko do końca sezonu. Wiele wskazuje na to, że w czwartek dojdzie do przełomu.

Niezapowiedziana konferencja prasowa Pogoni. Koniec współpracy z Runjaiciem?

Janekx89 oraz portal pogonsportnet.pl zgodnie informują, że Pogoń Szczecin zapowiedziała konferencję prasową, na której pojawią się władze klubu oraz trener Kosta Runjaić. "Widzę wiele teorii i stwierdzeń, że skoro tak, to Kosta Runjaić na pewno przedłuży umowę. Będę bardzo zaskoczony jeśli do tego dojdzie. W poprzednim tygodniu z otoczenia trenera słyszałem o około 10% szans" - napisał Janekx89 na Twitterze. Ekspert, który jest dobrze poinformowany w kwestii Ekstraklasy, uważa, że obie strony ogłoszą na niej zakończenie współpracy z końcem sezonu.

"Po co ta konferencja? Żeby uciąć zbędne spekulacje. No i obiecywali kibicom, że nawet do końca lutego będzie wiadomo, co dalej. Sygnał też dla zagranicznych trenerów, że będą szukali trenera i większe pole manewru w poszukiwaniu nowego" - dodaje Janekx89. Kosta Runjaić w ostatnich miesiącach nie narzeka na zainteresowanie swoją osobą, ponieważ odrzucił ofertę prowadzenia reprezentacji Grecji, a dodatkowo jego sytuację obserwują Legia Warszawa oraz Schalke 04.

Oficjalne ogłoszenie zakończenia współpracy z Pogonią Szczecin przez Runjaicia będzie świetną informacją szczególnie dla Legii, która widzi w nim jednego z kandydatów do objęcia klubu w nowym sezonie. - W grze znajduje się dwóch trenerów - mówił Jacek Zieliński, dyrektor sportowy Wojskowych w rozmowie z "Przeglądem Sportowym". Poza Kostą Runjaiciem Legia bierze pod uwagę dalszą współpracę z Aleksandarem Vukoviciem.

Konferencja prasowa z udziałem Runjaicia odbędzie się 24 marca o godzinie 13:00.