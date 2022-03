10 tys. biletów w godzinę. Wszyscy chcą zobaczyć hit Lech - Legia

Lech Poznań w miniony weekend świętował 100-lecie klubu. Zespół prowadzony przez Macieja Skorżę wygrał 3:0 z Jagiellonią Białystok po bramkach Mikaela Ishaka, Joao Amarala oraz Dawida Kownackiego. Dodatkowo Lech ogłosił jedenastkę stulecia w przerwie meczu, a niektórzy kibice byli zaskoczeni obecnością Roberta Lewandowskiego kosztem Piotra Reissa. "Kolejorz" wciąż walczy o mistrzostwo Polski i traci punkt do prowadzącej Pogoni Szczecin.

Ogromne zainteresowanie hitem Lech - Legia. Sprzedano już ponad 25 tysięcy biletów

Ekstraklasa wraca do gry na początku kwietnia. W 29. kolejce czeka nas hit pomiędzy Lechem Poznań a Legią Warszawa. Mimo że obie drużyny nie walczą wspólnie w tym sezonie o mistrzostwo Polski, to zainteresowanie tym spotkaniem wciąż jest ogromne. W środę o godzinie 10:00 ruszyła otwarta sprzedaż biletów i Lech nie może narzekać na zainteresowanie w Poznaniu. "W pierwszej godzinie sprzedaży otwartej poszło 10 tysięcy biletów. Uprawnionych w tym momencie do wejścia jest 22 tys. osób" - napisał Maciej Henszel, rzecznik prasowy "Kolejorza".

"Na mecz rocznicowy w pierwszy dzień sprzedaży otwartej poszło 15 tysięcy. Tutaj chyba tyle będzie w około trzy godziny" - dodaje Henszel. Po 12:30 rzecznik poinformował, że 25 tysięcy kibiców jest już uprawnionych do wejścia na mecz z Legią Warszawa i mają swój bilet. Dla porównania, na meczu z Jagiellonią na trybunach stadionu Lecha Poznań pojawiło się ponad 40 tysięcy kibiców, więc ponownie należy się spodziewać sporej frekwencji. Obecnie Legia Warszawa zajmuje 11. miejsce z 32 punktami i traci 20 punktów do Lecha Poznań.

Mecz Lecha Poznań z Legią Warszawa odbędzie się 9 kwietnia o godzinie 17:30.