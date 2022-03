Podolski może latem odejść z Górnika. Ma mnóstwo ofert

Lukas Podolski w sezonie 2021/22 spełnia oczekiwania kibiców Górnika Zabrze. Mistrz świata z 2014 roku jest jednym z liderów drużyny Jana Urbana, która spisuje się zaskakująco dobrze w ekstraklasie. Nawet pomimo zimowego odejścia Jesusa Jimeneza do Toronto FC Górnik zajmuje siódme miejsce z dorobkiem 37 punktów i traci sześć punktów do czwartego miejsca, które może dać grę w eliminacjach Ligi Konferencji Europy.

Podolski może odejść z Górnika. Propozycje z MLS i Azji

Nie jest jednak pewne, czy Lukas Podolski w przyszłym sezonie również będzie reprezentował barwy Górnika Zabrze. Po ostatnim, zremisowanym 1:1 meczu z Bruk-Betem Termalicą Nieciecza, niespełna 37-letni zawodnik przyznał w wywiadzie z Canal+, że rozmawia z Górnikiem na temat nowej umowy, ale na razie nic w tej sprawie nie jest pewne poza tym, że nie zamierza on jeszcze kończyć swojej kariery.

Jak informuje portal WP SportoweFakty, wszystko dlatego, że Podolski ma ciekawe oferty z innych lig spoza Europy. Były reprezentant Niemiec otrzymał propozycje z amerykańskiej ligi MLS, a także z klubów azjatyckich.

Zdaniem portalu, Podolski przy podejmowaniu decyzji nt. przyszłości chciałby wiedzieć, że Górnik Zabrze ma odpowiednią wizję, by się rozwijać pod wieloma względami. Tymczasem nawet sportowo zimą zabrzanie tylko się osłabili, nie sprowadzając nikogo za wspomnianego Jimeneza, który obok Podolskiego i Bartosza Nowaka był gwiazdą drużyny. Dopiero w ostatnich dniach do drużyny dołączył były piłkarz Liverpoolu Dani Pacheco, który już zdołał strzelić gola w ekstraklasie, ale póki co trudno stwierdzić, czy 31-latek będzie w stanie chociaż w jakimś stopniu załatać lukę po piłkarzu Toronto FC.

Lukas Podolski w tym sezonie ekstraklasy rozegrał 20 spotkań, w których strzelił pięć goli i zaliczył trzy asysty.