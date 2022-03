Kuriozalna asysta i wielkie błędy. Pogrom w meczu Ekstraklasy [WIDEO]

Strzelanie w Lubinie zaczęło się w 19. minucie. I zaczęło się oryginalnie, bo kuriozalną asystę zaliczył Jakub Kiełb. Zawodnik Warty zdecydował się na strzał po tym, jak wybita z pola karnego spadła na jego lewą nogą.

Kiełb jednak skiksował, a z jego próby uderzenia wyszła asysta. Wszystko dzięki przytomności Adama Zrelaka, który wyskoczył do piłki, uderzył ją głową, czym kompletnie zaskoczył Kacpra Bieszczada.

Cztery minuty później było już 2:0. W zamieszaniu w polu karnym Zagłębia najsprytniejszy był Miguel Luis. Portugalczyk znalazł kawałek miejsca, zdecydował się na uderzenie w bliższy róg, czego nie spodziewał się Bieszczad. Bramkarz gospodarzy zdecydowanie mógł zrobić w tej sytuacji więcej.

Warta rozbiła Zagłębie

Nim Zagłębie otrząsnęło się po dwóch ciosach, otrzymało kolejny. W 33. minucie piłkę zagrał Luis, dopadł do niej Zrelak, który uderzeniem głową z bliska pokonał Bieszczada. W tej sytuacji ponownie można się zastanowić, czy bramkarz Zagłębia zrobił wszystko, co mógł. 19-latek niepewnie wyszedł z bramki, nie wiedząc, czy chce atakować piłkę, czy nie. Wykorzystał to Zrelak, który przelobował go uderzeniem głową.

Wściekły Piotr Stokowiec już w przerwie dokonał czterech zmian. Z boiska zeszli Łukasz Łakomy, Koki Hinokio, Cheikhou Dieng i Sasa Balić. Ich miejsce zajęli Łukasz Poręba, Filip Staszyński, Karol Podliński oraz Jakub Żubrowski. Zmiany personalne nie przyniosły jednak żadnych zmian w grze Zagłębia. Co więcej, zmiennicy też nie ustrzegli się błędów.

W 82. minucie katastrofalny błąd przed własnym polem karnym popełnił Żubrowski, który otrzymał podanie od Bieszczada. Pomocnik Zagłębia stracił piłkę, będąc ostatnim zawodnikiem przed bramkarzem. Piłkę przejął Frank Castaneda, który nie zmarnował sytuacji sam na sam.

Dzięki wygranej Warta przeskoczyła Zagłębie w tabeli. Zespół Dawida Szulczka ma 30 punktów i zajmuje 12. miejsce, oddalając się od strefy spadkowej na sześć punktów. Zagłębie jest na 14. pozycji z 28 punktami.

Po przerwie na mecze reprezentacji Warta podejmie Raków Częstochowa (2 kwietnia), a Zagłębie zagra na wyjeździe z Jagiellonią Białystok (3 kwietnia).