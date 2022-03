"Katastrofa". Piłkarz Legii Warszawa nie przebierał w słowach. W punkt

Legia Warszawa od początku sezonu nie radziła sobie w ekstraklasie. Jeszcze kilka tygodni temu znajdowała się w strefie spadkowej, choć celem na ten sezon była obrona tytułu mistrzów Polski. W ostatnich tygodniach zespół Aleksandara Vukovicia zaczął odrabiać straty, wygrywając cztery kolejne mecze ligowe z rzędu. To pozwoliło przesunąć się Legii na 11. miejsce w ligowej tabeli.

Johansson: Mielibyśmy być się o mistrzostwo

11. miejsce w ekstraklasie nie jest jednak szczytem marzeń ani kibiców Legii, ani piłkarzy drużyny mistrzów Polski. Dlatego nie dziwią ostre słowa Mattiasa Johanssona. - Oczywiście nie przychodziłem tu z myślami, że będę walczył o utrzymanie. Mieliśmy bić się o mistrzostwo, taką presję akurat lubię. W Europie szło nam nieźle, ale w lidze to była katastrofa. Słyszałem, że rok wcześniej to samo spotkało Lecha. Nie dawaliśmy sobie rady na kilku frontach, ale nie powinniśmy aż tak bardzo zawalić sprawy w ekstraklasie - powiedział w rozmowie z "Przeglądem Sportowym".

- Ja tu przyszedłem tu wygrać ligę i z żadnego innego miejsca niż pierwsze nie będę zadowolony. Wiadomo, że w tym sezonie to już niemożliwe, ale chcemy wygrać każdy kolejny mecz, po drodze Puchar Polski, a spekulacje, do którego miejsca to wystarczy, zostawiam dziennikarzom i ekspertom - podkreślił Johansson.

Szwed trafił do Legii Warszawa z tureckiego Genclerbirligi w lipcu ubiegłego roku. W tym sezonie Mattias Johansson rozegrał łącznie 24 spotkania w barwach Legii. Strzelił w nich jedną bramkę, a także zanotował 3 asysty.