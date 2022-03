Tylu kibiców na stadionie jeszcze nie było. Rekord frekwencji w ekstraklasie

Rok 2022 ma być dla Lecha Poznań wielkim świętem. Na razie, na stulecie klubu, nie za bardzo na wysokości zadania stają piłkarze, którzy w nowym roku zdobyli zaledwie osiem punktów w sześciu kolejkach i spadli na trzecie miejsce w tabeli ekstraklasy. Dlatego też w "urodzinowym" meczu z Jagiellonią Białystok (sobota, 20:00) zespół Macieja Skorży nie może już sobie pozwolić na potknięcie, o ile nie chce stracić dystansu do najgroźniejszych rywali - Rakowa Częstochowa i Pogoni Szczecin.

W Poznaniu na urodziny rekord frekwencji. Piłkarze zagrają w strojach retro

Jak informuje klub z Poznania, sobotnie spotkanie obejrzy komplet ponad 40 tysięcy kibiców. Będzie to także rekord tego sezonu w całej ekstraklasie. Wcześniej także należał on do Lecha, ale wynosił tylko 28 808 kibiców na październikowym meczu ze Śląskiem Wrocław (4:0).

Ciekawie będzie również na samej murawie. Piłkarze Lecha Poznań mają zagrać w specjalnych koszulkach okolicznościowych w stylu retro.

"Zawodnicy wybiegną na murawę w strojach retro, które zostały przygotowane specjalnie na tę okazję. Nawiązują do dwóch ważnych wydarzeń w historii klubu. Trykot odnosi się do powrotu do Ekstraklasy dokładnie pół wieku temu, kiedy zainteresowanie niebiesko-białymi było gigantyczne, bo na stadion przychodziło często po 60 tysięcy kibiców, a także do pierwszego mistrzostwa Polski (1983) - wtedy lechici mieli jeden jedyny raz w swojej historii spory napis LECH na klatce piersiowej" - wyjaśnia strona oficjalna Lecha.

Goście nie chcą być gorsi. Duży wyjazd kibiców i "niewykorzystane" stroje

W sobotnie święto w Poznaniu zamierzając się włączyć także goście z Białegostoku. Kibice Jagiellonii w liczbie ponad tysiąca zamierzają stawić się w stolicy Wielkopolski, jadąc na mecz pociągiem specjalnym. Ponadto odpowiednio do tego spotkania przygotował się klub, który także zapewni swojej drużynie stroje w stylu retro.

Nie jest oczywiście tak, że te stroje powstały z okazji tego meczu - one miały być elementem świętowania stulecia Jagiellonii w 2020 roku, które jednak zostało odwołane z powodu początku epidemii koronawirusa. Koszulki te jednak wreszcie będą mogły zostać wykorzystane.

Sobotni mecz 26. kolejki ekstraklasy Lech Poznań - Jagiellonia Białystok rozpocznie się o godzinie 20:00.