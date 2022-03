Wielkie kłopoty klubu Ekstraklasy. Piłkarze nie otrzymali wypłat

Jagiellonia Białystok w tym sezonie spisuje się poniżej oczekiwań. Klub zajmuje 12 miejsce w tabeli i ma tylko sześć punktów przewagi nad strefą spadkową. Podopieczni Piotra Nowaka od ponad miesiąca nie wygrali żadnego meczu. Co więcej - jak donosi "PS" również sytuacja finansowa klubu wygląda nieciekawie.

REKLAMA

Zobacz wideo Mamrot: Nie mówię, że nie śpię przez to po nocach, ale jednej rzeczy z Jagiellonii bardzo żałuję

Okazuje się, że klub ma 10 milionów straty. Jak mówił prezes Jagiellonii, Wojciech Pertkiewicz wynika to m.in "z nietrafionych transferów klubu i braku transferów przychodzących".- Przychody klubu to także dzień meczowy, a tutaj są to niewielkie pieniądze, jeśli w ogóle można mówić o jakichś konkretnych kwotach. To ze względu na zaskakująco niekorzystną w polskich warunkach umowę na funkcjonowanie klubu na stadionie, która znacznie ogranicza możliwość czerpania przychodów z dnia meczowego - podkreślał były prezes Arki Gdynia.

Diego Santos Carioca w ekstraklasie. Podpisał kontrakt

Teraz według "Przeglądu Sportowego", piłkarze mieli nie otrzymać wynagrodzeń za miniony miesiąc. Choć, jak kilka miesięcy temu mówił były prezes Jagiellonii, a obecnie szef PZPN - Cezary Kulesza, klub znajduje się w dobrej kondycji finansowej. - Finanse są, możliwości także. Klub nie zostaje na lodzie, z milionowymi długami. Nie ma potrzeby zasypywania dołków - tłumaczył Kulesza w rozmowie z Onetem.

Miał być gwiazdą ekstraklasy, a był totalnym niewypałem. Teraz błyszczy

Jagiellonia ostatni mecz przegrała u siebie z Wisłą Płock 0:1. W sobotę, "Duma Podlasia" zagra z faworytem do tytułu mistrzowskiego - Lechem Poznań. Spotkanie zostanie rozegrane 19 marca o 20.30.