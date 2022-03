Szykuje się wielki powrót do Legii. "Rozmawiałem już z Mioduskim"

Obecny sezon Michał Karbownik spędza na wypożyczeniu z Brighton do Olympiakosu Pireus. Na początku lutego grecki klub poinformował, że nie zamierza korzystać z opcji pierwokupu Polaka. Młody obrońca wróci zatem do Anglii, jednak jego klub również nie widzi dla niego miejsca, dlatego będzie musiał szukać nowego otoczenia.

REKLAMA

Zobacz wideo Karbownik może grać w jednej z najlepszych lig w Europie! "Myślę, że trafi do TOP 5"

Brzęczek wzywa na dywanik współwłaścicieli Wisły. "Chcę z nimi porozmawiać"

Karbownik czuje się w Grecji coraz lepiej

Choć Karbownik trenuje z pierwszym zespołem, gra jedynie w drugoligowych rezerwach, dla których rozegrał tylko trzy spotkania. Co jednak ważne, 21-latek ponownie zaczął grać w środku pola, czyli na pozycji, na której grał przez większość juniorskiej kariery. Za czasów gry w Legii z konieczności zaczął występować na lewej stronie obrony.

Sam 21-latek docenił możliwość ponownej gry na swojej pozycji i pomimo małej liczby meczów w Olympiakosie nie uważa czasu w Grecji za stracony. - Michał zszedł z prawej obrony do środka pomocy i zaczął optymistycznie patrzeć w przyszłość. Sam widziałem ten mecz, trener go chwalił i przyznał, że środek jest dla niego lepszym miejscem na boisku - mówił w rozmowie z TVP Sport menedżer piłkarza Mariusz Piekarski.

Karbownik może wrócić do Legii

W kontekście przyszłości Karbownika wymieniano jak dotąd kluby z Holandii czy Belgii. Środowisko 21-latka zastrzega jednak, że sam piłkarz chce grać w środku pola. - Michał odzyskał radość z piłki i ta wizja gry w środku go najbardziej cieszy. Fajnie czuł się w środku, grając w drugiej lidze greckiej i trener też to zauważył. Wrócił stary, entuzjastycznie nastawiony "Karbo" - dodał Piekarski.

Zamieszanie z Lewandowskim. Zahavi nie ma dobrych wieści. Kahn odpowiada Matthaeusowi

Menedżer Polaka nie wyklucza jednak powrotu do Polski, a dokładniej do Legii, która nie zamyka się przed takim krokiem. - Rozmawiałem już z Dariuszem Mioduskim i Jackiem Zieliński. Legia oczywiście jest zainteresowana, ale trzeba poczekać, co się wydarzy, kto będzie trenerem, jak będzie widział jego rolę. Niczego nie przekreślamy, postaramy się wybrać jak najlepiej - dodał Piekarski.