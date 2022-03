Smuda nie wytrzymał. "Trenować to może nawet moja babcia Lejbachowa!"

Od czerwca zeszłego roku Franciszek Smuda jest trenerem czwartoligowej Wieczystej Kraków. Nie znaczy to jednak, że były selekcjoner reprezentacji Polski nie ogląda meczów ekstraklasy. Wręcz przeciwnie! Smuda zdaje się być na bieżąco z ligowymi wydarzeniami, a zwłaszcza z tym, co dzieje się w jego byłym klubie - Wiśle Kraków.

W rozmowie z portalem Interia.pl Smuda podzielił się swoimi spostrzeżeniami na temat sytuacji drużyny Jerzego Brzęczka oraz zawodników sprowadzonych do klubu. O ile tych z Wisły chwalił, o tyle ganił politykę większości ekstraklasowych klubów, które chętnie sięgają po piłkarzy z Czech i Słowacji.

- Szczerze mówiąc, nie wiem, dlaczego niemal wszystkie nasze kluby są zwariowane na punkcie Czechów i Słowaków. Komu i dlaczego, wpadło do głowy, że piłkarze w tamtych krajach są lepsi od naszych? Już mnie to zaczyna wkurzać! Przecież za południową granicą tylko Slavia Praga ma dobrą drużynę, ale głównie dlatego, że jest wzmocniona zagranicznym zaciągiem dziewięciu solidnych piłkarzy. A nawet z tą Slavią poradziła sobie ostatnio Legia - powiedział były selekcjoner.

Smuda: Trenować to może nawet moja babcia Lejbachowa!

Od Smudy oberwało się nie tylko zawodnikom, ale też słowackim i czeskim trenerom. - Nie rozumiem tej tendencji! A już do szału mnie doprowadza sprowadzanie na siłę trenerów z tamtego kierunku. Uwierzcie naszym trenerom i naszym piłkarzom! Ludzie złoci! Jak my sami będziemy niszczyć swój rynek, to jaka przyszłość nas czeka?! Co, nagle Czech Radoslav Latal jest o 10 klas lepszy od naszego - dajmy na to - Dawida Szulczka? Znam ten chleb - nikt prochu nie wymyśli! Musisz mieć dobry nos do selekcji, byś potrafił dobrać i połączyć zespół w ogniwa, a trenować to może nawet moja babcia Lejbachowa! - w swoim stylu powiedział Smuda.

I zakończył: - Takim narodem niestety jesteśmy, że swoich byśmy podeptali, zniszczyli! Swoich trenerów wyrzucamy, poniewieramy. Miał rację Michał Probierz, mówiąc, że wystarczy, by ktoś nie do końca prawidłowo wysławiał się do nas po angielsku czy niemiecku i dla wielu już dzięki temu jest najlepszy! To nie do pomyślenia! Trzeba zawierzyć naszym trenerom! Po co ich kształcimy i tak wielu ma już licencje UEFA Pro, UEFA A, a my niszczymy swój rynek, bo wolimy fachowców ze Słowacji, Czech czy innych kierunków zagranicznych. Ale nawet oni prochu nie wymyślą!