Co dalej z Jakubem Błaszczykowskim? Wiadomo, kiedy wróci do gry

Ostatni raz Jakub Błaszczykowski zagrał 21 sierpnia, kiedy Wisła Kraków pokonała na wyjeździe Górnika Łęczna 3:1. Doświadczony skrzydłowy pojawił się na boisku w 78. minucie. Tydzień wcześniej Błaszczykowski zagrał w drugiej połowie meczu ze Stalą Mielec (1:2).

To jedyne występy tego zawodnika w obecnym sezonie. 1 września w trakcie treningu Błaszczykowski zerwał więzadło krzyżowe w kolanie. Chociaż wielu zastanawiało się, czy ciężka kontuzja nie zakończy kariery piłkarza, to jednak sporo wskazuje na to, że ten już niedługo wróci do gry.

Tak przynajmniej twierdzi doradca i agent Kamila Grosickiego - Daniel Kaniewski. - Słyszałem, że po przerwie reprezentacyjnej do gry wróci Kuba Błaszczykowski, którego sama obecność będzie wzmocnieniem - powiedział Kaniewski w rozmowie z TVP Sport.

Błaszczykowski o krok od powrotu?

Błaszczykowski, który grał w Wiśle w latach 2004-2007, przez lata występował w Borussii Dortmund. Później grał też we Fiorentinie oraz VfL Wolfsburg. Do Wisły Błaszczykowski wrócił na rundę wiosenną sezonu 2018/19. Od tamtej pory rozegrał 48 meczów, w których strzelił 16 goli.

Powrót Błaszczykowskiego mógłby okazać się bardzo ważny dla drużyny Jerzego Brzęczka w kontekście walki o utrzymanie w ekstraklasie. Po 25 kolejkach Wisła Kraków zajmuje 16. miejsce z 24 punktami. Wisła traci trzy punkty do bezpiecznej pozycji, ale ma też tyle samo punktów, co znajdujący się tuż za nią Górnik Łęczna i zaledwie dwa punkty więcej od Bruk-Betu Termalicy Nieciecza.

W najbliższej kolejce Wisła zagra na wyjeździe z Pogonią Szczecin (piątek, 20:30). Po przerwie na mecze reprezentacji drużyna Brzęczka podejmie Piasta Gliwice (3 kwietnia), a później Górnika Zabrze (10 kwietnia).