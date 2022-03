Josue król, Legia bawi się w "meczu o utrzymanie". Pięć goli przy Łazienkowskiej

Piłkarze Legii Warszawa wygrywając zaległy pojedynek piątej kolejki mieli szansę znów odskoczyć od strefy spadkowej. Natomiast goście liczyli na kolejną sensację w meczu wyjazdowym, bo ponad tydzień temu pokonali w Krakowie - Cracovię 2:1.

Najlepsza pierwsza połowa Legii w tym sezonie

Gospodarze znów grali bez pominiętego przez Aleksandara Vukovicia - Artura Boruca. Między słupkami, tak jak w poprzednich pięciu meczach, stanął Cezary Miszta. Na ławce był pozyskany kilka tygodni temu - Austriak Richard Strebinger. Do wyjściowej jedenastki wrócił też po pauzie kartkowej - Maik Nawrocki.

Tak zestawiona Legia Warszawa po słabszym pierwszym kwadransie, w którym oddała inicjatywę rywalom, była zdecydowanie lepsza. W przeciwieństwie do ostatniego meczu u siebie, wygranego 1:0 ze Śląskiem Wrocław szybciej zaczęła stwarzać dogodne okazje. W ciągu dwóch minut mogła strzelić dwa gole. Oba po akcjach prawą stroną. Najpierw dośrodkował Mattias Johansson do Rafaela Lopesa, ten strzelił z sześciu metrów, ale świetnie obronił Pawieł Pauluczenka. Chwilę później Lopes tym razem strzelał głową, ale znów dobrze spisał się Pauluczenka.

Legia Warszawa dopięła swego w 26. minucie. W środku pola piłkę przechwycił Bartosz Ślisz, akcję rozprowadził Lopes i dośrodkował w kierunku Tomasa Pekharta. Piłkę źle - na 18 metr wybił Wiktor Biedrzycki. Tam znalazł się nieobstawiony Josue i precyzyjnym strzałem zdobył gola.

Jedenaście minut później Ślisz świetnie prostopadle dograł do Pawła Wszołka, ten wyszedł w sytuacji sam na sam z bramkarzem. Skrzydłowy Legii nie strzelał jednak, ale dograł do Pekharta, który trafił do pustej bramki. Tuż przed przerwą gospodarze ustalili wynik tej części. Po świetnym dośrodkowaniu z prawej strony Josue, Mateusz Wieteska głową strzelił trzecią bramkę.

Dla Portugalczyka była to dziewiąta asysta w tym sezonie i prowadzi w tej klasyfikacji w ekstraklasie. Co ciekawe, Josue asystował przy wszystkich czterech golach w tym sezonie Wieteski.

- To chyba nasza najlepsza pierwsza połowa w tym sezonie - powiedział w przerwie powracający do zdrowia po kontuzji Bartosz Kapustka dla Canal+Sport.

Warto też dodać, że goście przy stanie 0:1, mieli kapitalną okazję do wyrównania. David Domgjoni wygrał na lewej stronie pojedynek z Wszołkiem. Dograł na piąty metr do Tomasa Poznara, ale ten fatalnie przestrzelił nad poprzeczką.

Pekhart wykorzystał kiks bramkarza

W drugiej połowie bardzo długo nie działo się nic ciekawego. Dopiero w 72. minucie fatalny błąd przy wyprowadzaniu piłki popełnił bramkarz Pauluczenka. Podał wprost pod nogi Pekharta na 16 metr. Ten przyjął piłkę i precyzyjnym strzałem lewą nogą zdobył swoją drugę bramkę w tym meczu.

W ostatniej minucie goście zdobyli honorowego gola. Putiwcew strzelił mocno, precyzyjnie z 18 metrów z rzutu wolnego. Miszta nie zdołał odbić piłki.

Legia Warszawa po tej wygranej awansowała na jedenaste miejsce w tabeli. Ma siedem punktów przewagi nad strefą spadkową. Bruk-Bet Termalica Nieciecza wciąż jest ostatnia, a do bezpiecznej strefy traci pięć punktów.

Legia Warszawa - Bruk-Bet Termalica Nieciecza 4:1 (3:0)

Bramki: Josue (26.), Pekhart dwie (37., 72.), Wieteska (45.) - Putiwcew (90.)