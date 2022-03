Diego Santos Carioca w ekstraklasie. Podpisał kontrakt

Carioca jest wychowankiem brazylijskiego Clube Esportivo Aimoré. W 2019 roku związał się umową z występującym w białoruskiej ekstraklasie FK Witebsk. Na Białorusi spędził dwa lata. Jesienią 2020 roku, Carioca został wypożyczony na kilka miesięcy do Szachtiora Soligorsk. Łącznie w białoruskiej Wyszejszajej Lidze wystąpił 57 razy, zdobył siedem goli i zanotował jedenaście asyst. Do tego uzbierał pięć spotkań w krajowym pucharze, gdzie dwukrotnie trafił do bramki i zanotował jedną asystę.

Przed startem sezonu 2021/2022, Carioca przeniósł się na Ukrainę, gdzie podpisał kontakt z ekstraklasowym Kołosem Kowaliwka. Barw tego zespołu bronił do momentu przerwania rozgrywek za naszą wschodnią granicą, co było związane z agresją zbrojną Rosji na Ukrainę. Do tej chwili Kołos zajmował 8. miejsce w tabeli (24 punkty), ze stratą 16 „oczek" do strefy medalowej. Carioca w lidze ukraińskiej rozegrał 11 spotkań i zdobył jedną bramkę. Ze swoim klubem rywalizował również w eliminacjach do Ligi Konferencji, w których Kołos odpadł w 3. rundzie po dwumeczu z kazachskim Szachtiorem Karaganda.

- Przyszedłem, aby pomóc drużynie - mówił 24-letni zawodnik w rozmowie z klubowymi mediami. - W ostatnim dniu zimowego okienka transferowego toczyły się negocjacje z Jagiellonią. Sytuacja na Ukrainie jest bardzo trudna i możliwość przyjścia do Białegostoku była ciekawą opcją. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość. Chcę wpasować się w drużynę i być dla niej wartością dodaną - deklaruje.

To czwarty gracz, który wzmocnił białostocką drużynę zimą. Wcześniej Jagiellonię Białystok zasilili m.in. Zlatan Alomerović, Filip Piszczek czy Narek Grigorjan.