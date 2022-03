Boniek odniósł się do zarzutów Królewskiego: Chcesz ze mną poważnie rozmawiać?

Wisła Kraków zremisowała 1:1 z Lechem Poznań, więc wciąż nie opuściła strefy spadkowej. Jerzy Brzęczek, który nie wygrał żadnego z trzech meczów w nowym klubie, tym razem może mówić o sporym pechu. Podczas niedzielnego meczu nie zabrakło kontrowersji. W 55. minucie Wisła mogła prowadzić już 2:0. Dośrodkowanie z rzutu rożnego wykorzystał Joseph Colley. Po wideoweryfikacji sędzia Tomasz Kwiatkowski anulował gola, bo uznał, że Zdenek Ondrasek przeszkadzał w polu bramkowym Filipowi Bednarkowi.

Po meczu nerwy puściły jednemu z właścicieli Wisły Kraków Jarosławowi Królewskiemu. "Warto nazywać rzeczy po imieniu. To jest zwykła, pospolita kradzież, za którą w końcu ktoś powinien zapłacić. Trzeba być kretynem w swoim fachu, aby w takiej sytuacji odwołać gola. Błazenada stosowana. Brawo drużyna za walkę, fani za doping. Walczymy dalej" - napisał na Twitterze.

W kolejnym poście Królewski wyśmiał także funkcjonowanie VAR w Polsce. "Widząc liczbę błędów VAR w ostatnim sezonie, przydałaby się modyfikacja pracy sędziów w wozie naszpikowanym kamerami. Trzeba dołożyć 3 koła ratunkowe: pytanie do publiczności (zerknięcie okiem na TT), telefon do przyjaciela i 50/50, czyli rzut monetą - gorzej nie będzie" - skomentował.

W programie "Prawda Futbolu" do słów Królewskiego odniósł się Zbigniew Boniek, wiceprezes UEFA. - Nie baw mnie Roman. Teraz będzie rozmawiali o twittach pana Królewskiego? Pan Królewski trzy lata uczy nas, jak budować wielki klub. Cegiełki sprzedawał, wirtualne akcje sprzedawał, i tak dalej. Teraz pisze populistycznego twitta pod kibiców. Coś o "Milionerach", pięćdziesiąt na pięćdziesiąt i o telefonach do rodziców. A ty chcesz ze mną poważnie rozmawiać? Bardzo chętnie poważnie porozmawiam, masz poważnych gości, ale nie analizujmy twittów pana Królewskiego czy Michała Świerczewskiego [właściciel Rakowa], który mówi, że "gol prawidłowy". Ja na jego miejscu też bym mówił, że "gol prawidłowy", bo ucieka mu w wyścigu o mistrza Polski - uśmiecha się Boniek.

I dodaje: - Sędzia nie odebrał Wiśle żadnych punktów. Arbiter popełnił błąd, ale nikt nie kazał Wiśle robić błędów, które doprowadziły do remisów.

Królewski to naukowiec, informatyk, biznesmen i amatorski piłkarz. Do niedawna był znany przede wszystkim jako właściciel Synerise, firmy szybko rosnącej na rynku IT. W grudniu 2019 roku dał się poznać kibicom piłkarskim, gdy został medialną gwiazdą akcji ratowania Wisły. Włączył się do niej, gdy prezesem klubu został Rafał Wisłocki, przyjaciel z którym grał kilkanaście lat temu w Gliniku Gorlice. Początkowo tylko organizował zbiórkę pieniędzy wśród przedsiębiorców i sam robił darowizny, zachęcając innych do pójścia w swoje ślady. Ale szybko wciągnął się na całego.

Trudna sytuacja Wisły Kraków

Strata punktów bardzo mocno skomplikowała sytuację Wisły. W tym momencie zespół ma na koncie 24 punkty po 25. kolejkach i zajmuje 16. miejsce. Strata do znajdującego się na pierwszej bezpiecznej pozycji Śląska Wrocław wynosi trzy punkty.