Vuković został zapytany o Boruca. Długo się zastanawiał i dał konkretną odpowiedź

- Czarek Miszta zapracował w poprzednich meczach na to, żeby być w bramce. To jest główny powód absencji Artura - mówił na antenie Canal+ Sport Aleksandar Vuković. W ten sposób trener Legii odniósł sie do braku powołania do składu Artura Boruca.

4 Kuba Atys / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl