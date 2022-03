Wymowne słowa Brzęczka. Niecodzienna historia z gwiazdą w roli głównej

Urodzony w Niemczech reprezentant Kostaryki mógł odejść z Wisły Kraków już przed rokiem, kiedy to otrzymał ofertę z Chin. Zarząd "Białej Gwiazdy" pozwolił mu na odpuszczenie treningów z pierwszym zespołem, jednak ze względu na problemy z dokumentami transferu nie udało się wówczas dogadać.

Forbes ponownie otrzymał ofertę

Niedawno sytuacja się powtórzyła - Forbes ponownie otrzymał ofertę zmiany barw klubowych. Władze Wisły Kraków i tym razem nie chciały mu w tym przeszkadzać, przez co 30-latek nie odbywał treningów w okresie przygotowawczym przed wiosenną rundą. Sprawy znowu zaczęły się przedłużać.

Komentarz w sprawie sytuacji Forbesa zabrał nawet Jerzy Brzęczek. - Przekazałem mu, że nie wyrażam zgody na jego odejście. Chcę, by Felicio z nami został i pomógł drużynie w walce o utrzymanie. Z mojej strony decyzja już zapadła... Musimy pokazać, że to trener oraz zarząd Wisły decydują i nie możemy pozwolić na to, by ktoś inny decydował za nas - podkreślił.

Brzęczek wierzy w rozwiązanie sprawy Forbesa

Dalsza część historii z udziałem 30-latka jest równie niecodzienna. Forbes nagle się rozchorował, co zaczęło wywoływać frustrację u Jerzego Brzęczka. Po długiej przerwie niedawno napastnik wrócił jednak do zajęć z zespołem. - Czy trenował? Powiem tak - był obecny na treningu - skwitował trener "Białej Gwiazdy".

Wiele na temat dalszych losów Kostarykanina w Wiśle Kraków mówi kolejna wypowiedź Brzęczka. - W ostatnich dniach miałem okazję przyjrzeć się jego zaangażowaniu oraz postawie na treningach i mam nadzieję, że ostateczną decyzję będziemy mogli przekazać na dniach, jeżeli chodzi o jego przyszłość. Jak oceniam jego zaangażowanie? Liczę, że jutro damy odpowiedź - zakończył.

Felicio Brown Forbes jest zawodnikiem Wisły Kraków od października 2020 roku, kiedy to został sprowadzony z Rakowa Częstochowa. Od tego czasu w koszulce "Białej Gwiazdy" rozegrał 42 spotkania, w których strzelił 12 goli i zanotował trzy asysty.