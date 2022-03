Legia, Benfica i Szachtar łączą siły. Wielka pomoc dla Ukraińców

Trwa wojna w Ukrainie, a razem z nią koszmar milionów cywilów, którzy uciekają ze swoich miast w poszukiwaniu schronienia. Wiele osób i organizacji oferuje pomoc uchodźcom. Zaangażowane są również kluby sportowe. Jak informuje "The Athletic", Ukraińcom pomaga m.in. Legia Warszawa w porozumieniu z dwoma innymi klubami.

Legia ruszyła na pomoc uchodźcom. Będzie wysyłać wsparcie do Lwowa

Pierwszym z nich jest Szachtar Donieck, który zorganizował na stadionie we Lwowie schronisko dla uciekających przed wojną. - Staramy się tu pomóc i zorganizować schronisko we Lwowie, gdzie jest spory stadion, który był używany podczas Euro 2012. Graliśmy tu wcześniej mecze w Lidze Mistrzów. We współpracy z lokalnymi władzami zaaranżowaliśmy schronienie dla 2-3 tysięcy osób. Jeśli inne kluby chciałyby się zaangażować lub wysłać rzeczy, to przydatne byłyby koce, materace, łóżka, poduszki – mówi w rozmowie z "The Athletic" Jurij Swiridow, dyrektor ds. komunikacji Szachtara.

Swiridow zdradził również, w jaki sposób pomagają pozostałe kluby. - Benfica wysyła pięć ciężarówek wszystkiego; żywność, lekarstwa i ubrania. Nasi pracownicy są wolontariuszami na stadionie. Legia Warszawa w Polsce zasugerowała również, aby ich stadion pełnił funkcję węzła, w którym można by zebrać pomoc od innych wysyłających ją klubów, zanim zostanie ona przetransportowana do Lwowa – dodał.

Według szacunków ONZ od 24 lutego, kiedy rozpoczęła się inwazja Rosji na Ukrainę, z kraju uciekło niespełna 2,5 miliona osób. Większość z nich trafiła do Polski. Od 28 lutego Fundacja Legii prowadzi zbiórkę najpotrzebniejszych rzeczy dla ludzi uciekających przed wojną. Poszukuje także wolontariuszy.