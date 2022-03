Tomasz Kędziora znalazł nowy klub. Jest porozumienie!

27-letni Tomasz Kędziora, wychowanek Lecha Poznań, od pięciu lat grał w Dynamie Kijów, które zapłaciło Lechowi za niego 1,5 miliona euro. Ale choć obrońca zadomowił się na Ukrainie, to już tam nie wróci. A na pewno nie w najbliższym czasie.

Kędziora wróci do Lecha Poznań

"FIFA zadecydowała, że gracze z ukraińskiej ligi i zagraniczni zawodnicy z Rosji mają możliwość do zmiany klubów do końca czerwca. (...) Jeżeli kontrakty obowiązują przez dłuższy okres, niż do lata, to piłkarze będą musieli wrócić do swoich klubów po 30 czerwca, aby kontynuować umowy. Dlatego myślę, że być może Kędziora zaraz się formalnie zwiąże z Lechem. (...) Nie oszukujmy się. Na tym zyskać może cała liga. Mogą do Polski trafić zawodnicy, którzy nigdy by tu nie trafili w takim momencie kariery" - mówił w poniedziałkowym programie SPORT.PL LIVE Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski.

Teraz według informacji TVP Sport transfer Kędziory do Lecha Poznań jest już pewny. - Kędziora lada moment zostanie uprawniony do gry i będzie mógł wesprzeć drużynę Maciej Skorży w walce o mistrzostwo. Obrońca zostanie de facto wypożyczony z Dynama. Umowa 27-latka z ukraińskim klubem obowiązuje do końca czerwca 2024 roku - czytamy w TVP Sport.

- Klaruje się, gdzie Tomek ostatecznie zagra. Są też inne opcje. Sytuacja jest bardzo specyficzna. Wielu piłkarzy stało się teraz dostępnych poza oknem transferowym, co zainteresowało wiele drużyn. Na pewno będziemy chcieli podjąć decyzję jak najszybciej. Tomek potrzebuje regularnej gry - mówił Tomasz Magdziarz w rozmowie z portalem WP SportoweFakty.

Pomimo problemów z grą Tomasz Kędziora został powołany przez Czesława Michniewicza na najbliższe zgrupowanie reprezentacji Polski. Jednak nadal nie wiadomo kiedy i z kim nasi kadrowicze zagrają w barażu o awans na mistrzostwa świata w Katarze. FIFA nadal się waha i próbuje zrobić wszystko, żeby złagodzić swoje stanowisko wobec Rosji. W poniedziałek media informowały o skandalicznym pomyśle rozegrania meczu z Rosją w czerwcu.

Liga ukraińska jest zawieszona z powodu bestialskiego ataku Rosji. Niektórzy ukraińscy piłkarze walczą na froncie, a zagraniczni gracze w większości są już poza Ukrainą. W tej awaryjnej sytuacji FIFA uznała, że pójdzie na rękę zawodnikom, którzy chcą zmienić klub.

Kędziora w tym sezonie zagrał 22 mecze dla Dynama Kijów. Zdobył jedną bramkę.