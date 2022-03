Oficjalnie: Jacek Magiera zwolniony ze Śląska. Są nazwiska możliwych następców

Jacek Magiera wyrobił sobie renomę trenerską pracując w Legii. Najpierw jako asystent dołożył cegiełkę do czterech Pucharów Polski i mistrzostwa (2012/13), a później został samodzielnym trenerem i w 2017 r. wygrał mistrzostwo. Następnie, bez większych sukcesów, trenował kadrę U-20 (zwyciężył w sześciu z 19 spotkań). Od marca 2021 roku pracował w Śląsku Wrocław. We wtorek został jednak zwolniony. Poprowadził klub w 39 spotkaniach, notując 13 zwycięstw, 13 remisów i 13 porażek.

- To była dla nas bardzo trudna decyzja, ponieważ wierzyliśmy w projekt trenera Jacka Magiery i wspólnie chcieliśmy realizować długoterminowy plan rozwoju. Ostatni rok upłynął pod znakiem systematycznego podnoszenia naszych wewnętrznych standardów, co wiązało się z zaufaniem i pełnym poparciem dla filozofii pracy pierwszego szkoleniowca. Nasza współpraca opierała się na solidnych fundamentach, począwszy od utworzenia największego w historii klubu sztabu szkoleniowego, przez inwestycję w przebudowę obecnego zaplecza treningowego czy dokonywane wspólnie z pionem sportowym transfery. Potwierdzeniem właściwego kierunku, który razem obraliśmy, były pierwsze od lat występy WKS-u na arenie międzynarodowej. Dziś z dużym smutkiem informujemy, że zakończyła się nasza wspólna droga - mówi Piotr Waśniewski, prezes Śląska

Wrocławski klub poinformował, że nowym szkoleniowcem zostanie Krzysztof Wołczek, który do tej pory trenował rezerwy.

Kto zastąpi Jacka Magierę?

"Docelowo ma to być inny polski szkoleniowiec, ale prędzej Marcin Brosz niż Piotr Tworek" - poinformował na Twitterze Piotr Janas z Gazety Wrocławskiej.

Pod koniec stycznia Brosz został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski do lat 19. Wcześniej przez pięć lat prowadził Górnika Zabrze, z którym w 2017 roku wrócił do ekstraklasy, a w roli beniaminka zajął czwarte miejsce, awansując do eliminacji Ligi Europy. Późniejsze sezony były już mniej udane, a po sezonie 2020/2021 miejsce Brosza w Zabrzu zajął Jan Urban. 48-letni szkoleniowiec zastąpił na stanowisku selekcjonera U-19 zwolnionego Mariusza Rumaka.

Z kolei Tworek został niedawno zwolniony z Warty Poznań. W tym sezonie jego zespół zawodził, ale w poprzednich rozgrywkach zajął niespodziewanie piąte miejsce. Kibice i eksperci byli oburzeni decyzją władz klubu.