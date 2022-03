Szykuje się transferowy hit w ekstraklasie po zmianach FIFA. "Niedługo tu trafi"

27-letni Tomasz Kędziora, wychowanek Lecha Poznań, od pięciu lat gra w Dynamie Kijów, które zapłaciło Lechowi za niego 1,5 miliona euro. Ale choć obrońca zadomowił się na Ukrainię, to być może już tam nie wróci. A na pewno nie w najbliższym czasie.

REKLAMA

- Wracając do Kijowa ze zgrupowania w Turcji nawet przez ułamek sekundy nie przeszło mi przez myśl, że kilkadziesiąt godzin później w mieście, w którym żyję od blisko 5 lat, które stało się moim domem, w którym odnosiłem największe sukcesy i w którym poślubiłem Wiktorię Stecyk może rozpocząć się wojna. Ale już po pierwszych odgłosach eksplozji zdałem sobie sprawę, że jestem w centrum niebezpiecznych wydarzeń. Teraz, dzięki zaangażowaniu wielu osób, jestem już z rodziną w Polsce - poinformował kilka dni temu Tomasz Kędziora.

Zobacz wideo Tak wyglądała ewakuacja Kędziory z Kijowa. Błyskawiczna reakcja

Liga ukraińska jest zawieszona z powodu bestialskiego ataku Rosji. Niektórzy ukraińscy piłkarze walczą na froncie, a zagraniczni gracze w większości są już poza Ukrainą. W tej awaryjnej sytuacji FIFA uznała, że pójdzie na rękę zawodnikom, którzy chcą zmienić klub.

"FIFA zadecydowała, że gracze z ukraińskiej ligi i zagraniczni zawodnicy z Rosji mają możliwość do zmiany klubów do końca czerwca. (...) Jeżeli kontrakty obowiązują przez dłuższy okres, niż do lata, to piłkarze będą musieli wrócić do swoich klubów po 30 czerwca, aby kontynuować umowy. Dlatego myślę, że być może Kędziora zaraz się formalnie zwiąże z Lechem. (...) Nie oszukujmy się. Na tym zyskać może cała liga. Mogą do Polski trafić zawodnicy, którzy nigdy by tu nie trafili w takim momencie kariery" - mówił w poniedziałkowym programie SPORT.PL LIVE Jakub Kwiatkowski, rzecznik prasowy reprezentacji Polski.

Kędziora od kilku dni trenuje w Poznaniu i wiele wskazuje, że zostanie tam na dłużej. Na przykład: do końca sezonu.



Kędziora w Lechu? "Byłoby miło"

- Byłoby miło, gdyby to się udało. Na pewno byłoby to z korzyścią i dla nas, i dla samego zawodnika. Jednak to nie jest sprawa, która leży po naszej stronie. Czekamy cały czas na rozwój wypadków - mówił kilka dni temu trener Maciej Skorża.

- Jeśli miałbym coś powiedzieć dziś, to moim zdaniem Tomasz Kędziora niedługo trafi do Lecha. Podczas meczu [Lech - Raków] całą pierwszą połowę przesiedział z prezesem Karolem Klimczakiem w loży prezydenckiej. I było miło - napisał na Twitterze Sebastian Staszewski z Interii.

Nie tylko Kędziora wróci do Polski?

Jeszcze kilka tygodni temu taki scenariusz brzmiałby jak science fiction, ale inwazja Rosji na Ukrainę wywraca futbol do góry nogami. Legia Warszawa chce ściągnąć Grzegorza Krychowiaka. "Kilka dni temu - gdy wyszło na jaw, że Krychowiak nie chce grać w Rosji - dyrektor sportowy, Jacek Zieliński, rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielami piłkarza. Wstępnie badał grunt, bo trzeba to jednak podkreślić - na razie mówimy o sytuacji czysto hipotetycznej" - pisze serwis meczyki.pl.