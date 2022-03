Legia wygrała i wydostała się ze strefy spadkowej [WIDEO]

Piłkarze Legii Warszawa wydawało się, że mają bardzo dobrą okazję do wydostania się ze strefy spadkowej. Do stolicy przyjechał bowiem Śląsk Wrocław, który w ostatnich siedmiu meczach ligowych nie wygrał żadnego i zdobył zaledwie... dwa punkty. W efekcie drużyna prowadzona przez Jacka Magierę spadła aż na dwunaste miejsce w tabeli.

Poprzeczka uratowała Śląska

Była 43. minuta meczu. Warszawianie szybko rozegrali piłkę. Josue podał na prawą stronę do Pawła Wszołka, ten wbiegł w pole karne i podał na szósty metr do Tomasa Pekharta. Król strzelców ekstraklasy z ubiegłego sezonu strzelił, piłkę odbił Michał Szromnik i odbiła się ona od poprzeczki. To był pierwszy i jedyny celny strzał w tej części meczu. Mało tego, była to najlepsza sytuacja z gry.

Legia blisko gola była też w 28. minucie, kiedy po rzucie rożnym i dośrodkowaniu Josue, Mateusz Wieteska strzelił głową nad poprzeczką.

Oba zespoły w tej części w ofensywie prezentowały się słabo. Brakowało w ich akcji dokładności, polotu, składnej wymiany podań. Mistrzowie Polski zbyt często próbowali oszukać obronę Śląska długimi podaniami. Ofensywę wrocławian, do której powrócił podstawowy napastnik - Erik Exposito (9 goli w tym sezonie i szóste miejsce wśród najskuteczniejszych zawodników ekstraklasy), lepiej będzie, jeśli przemilczymy.

Piękne podania Josue

Przez długi okres czasu drugiej połowy wydawało się, że może dojść do powtórki z pierwszej części. Przez pierwsze 24 minuty tej części oba zespoły nie oddały celnego strzału i nie stworzyły dogodnej okazji do zdobycia gola. Aż wreszcie w 69. minucie z linii środkowej boiska kapitalnie dośrodkował Josue do wybiegającego Pawła Wszołka. Skrzydłowy Legii Warszawa w sytuacji sam na sam ze Szromnikiem, z ok. 13 metrów przelobował bramkarza Śląska i zdobył bramkę.

Mistrzowie Polski zaczęli grać lepiej i mogli podwyższyć wynik. Dobre okazje na podwyższenie wyniku zmarnowali Wszołek i rezerwowy Lopes. W obu przypadkach asysty miałby kapitalnie dysponowany Josue, zdecydowanie najlepszy zawodnik meczu. A Śląsk? W całym meczu nie oddał celnego strzału.

Legia po tej wygranej wydostała się ze strefy spadkowej. Awansowała nawet na trzynaste miejsce w tabeli (25 punktów). Nad strefą spadkową ma punkt przewagi. Śląsk jest tuż przed warszawianami i ma jeden punkt więcej.

W następnej kolejce Legia już w piątek (godz. 20.30) zagra na wyjeździe z Górnikiem Łęczna. Natomiast Śląsk w niedzielę podejmie Radomiaka (godz. 15).

Legia Warszawa - Śląsk Wrocław 1:0 (0:0)

Bramka: Wszołek (69.)