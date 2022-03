Legia Warszawa o krok od zatrudnienia nowego trenera? Mateusz Borek ujawnia

Kosta Runjaić już ponad cztery lata prowadzi Pogoń Szczecin z sukcesami. W ubiegłym sezonie klub wrócił do europejskich pucharów, a teraz walczy o mistrzostwo Polski. Dobre wyniki Niemca nie uszły uwadze za zachodnią granicą.

Kosta Runjaić kandydatem do pracy w Schalke

Jak podaje Westdeutsche Allgemeine Zeitung, Runjaić znalazł się wśród kandydatów do objęcia Schalke 04 po tym, jak w niedzielę zwolniony został Dimitrios Grammozis.

Spadkowicz z Bundesligi nie radzi sobie w tym sezonie zbyt dobrze i zajmuje dopiero szóste miejsce w lidze. Jego strata do miejsca dającego baraż o wynosi już sześć punktów. Po raz ostatni Schalke występowało w 2. Bundeslidze ponad trzydzieści lat temu i głównym celem klubu jest jak najszybszy powrót do najwyższej klasy rozgrywkowej.

Kibiców Pogoni mogą uspokoić nieco opinia eksperta Viaplay Marcina Borzęckiego. "Rzeczywiście WAZ w kontekście Schalke wspomina o Koście Runjaiciu, ale nie przywiązywałbym się do tej kandydatury. Obserwując niemieckie media od wczoraj w tym temacie - strzelanie na oślep nazwiskami. No i przy całym uznaniu dla pracy Kosty Runjacia, to wciąż inny świat piłkarski" - napisał na Twitterze.

Pogoń Szczecin pozostanie bez trenera? Kontrakt Runjaicia kończy się za trzy miesiące

Nawet jeśli Runjaić nie trafi do Schalke, to sporym problemem pozostaje fakt, że Niemiec jest związany z Pogonią kontraktem jedynie do czerwca 2022 roku. Kilka tygodni temu pojawiła się zresztą informacja, że po sezonie mógłby trafić do Legii Warszawa.

Te doniesienia potwierdził w poniedziałek Mateusz Borek w programie "Moc Futbolu". Według niego 50-letni szkoleniowiec jest bardzo blisko związania się z wciąż aktualnymi mistrzami Polski. Jak powiedział, dyrektor sportowy Legii Jacek Zieliński miał nawet przygotowywać wstępne dokumenty w tej sprawie.

Runjaić trafił do Pogoni Szczecin w listopadzie 2017 roku. Zespół prowadził w 159 meczach, z których wygrał 70. Pod jego wodzą Portowcy skończyli sezon 2020/2021 na trzecim miejscu, co było najwyższą pozycją klubu od 20 lat.