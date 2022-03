Takie akcje w ekstraklasie nie zdarzają się często. Wolski show [WIDEO]

Asystę sezonu prawdopodobnie już znamy. Była 42. minuta meczu w Płocku, gdy Rafał Wolski, zabawił się z zawodnikami Górnika Łęczna. Pomocnik gospodarzy dostał piłkę na połowie rywali i zaczął efektowny drybling.

REKLAMA

Zobacz wideo Polacy rozwiązali kontrakty z rosyjską organizacją. "Decyzję podjęliśmy w minutę"

Najpierw "ruletą" minął Leandro i Janusza Gola. Później Wolski minął jeszcze Szymona Drewniaka i Bartosza Rymaniaka. W polu karnym piłki nie zabrał mu też Daniel Dziwniel i pomocnik Wisły Płock w końcu zdecydował się na podanie. Zrobił to tak dobrze, że Łukasz Sekulski mógł tylko wbić piłkę do bramki, strzelając gola na 3:1.

Zachwytom nad akcją Wolskiego nie było końca. "Rafał Wolski przeszedł tę grę" - napisał na Twitterze Łukasz Wiśniowski z "Foot Trucka" i Canal+Sport. "Najlepszy z Rafałów Wolskich dziś na boisku w Płocku" - dodał Mateusz Miga z TVP Sport. "Być jak Dennis Bergkamp. Chociaż przez chwilę" - podsumował Andrzej Twarowski z Canal+Sport.

Show Wolskiego w Płocku

To w ogóle był mecz Wolskiego, bo to też on 12 minut wcześniej zdobył bramkę na 2:1 dla płocczan. Pomocnik Wisły dostał podanie od Jakuba Rzeźniczaka, podprowadził piłkę kilkanaście metrów i płaskim uderzeniem w dalszy róg nie dał szans Maciejowi Gostomskiemu.

Pierwszą bramkę Wisła zdobyła w 10. minucie dzięki indywidualnej akcji Mateusza Szwocha, a 12 minut później do wyrównania doprowadził Damian Gąska.

Rosjanin czuje się dyskryminowany i zawiesza karierę. "W trosce o honor"

Gospodarze kończyli mecz w osłabieniu. Wszystko przez czerwoną kartkę, jaką w 68. minucie zobaczył Sekulski. Napastnik Wisły z dużym impetem zaatakował Jasona Lokilo i chociaż początkowo sędzia tę sytuację przeoczył, to po analizie VAR wyrzucił Sekulskiego z boiska.

Dzięki wygranej Wisła awansowała na 7. miejsce w tabeli. Zespół, który zagrał pierwszy mecz po zwolnieniu trenera Macieja Bartoszka, ma 33 punkty. Górnik Łęczna pozostał na 15. pozycji z 24 punktami. Drużyna Kamila Kieresia ma tylko punkt przewagi nad znajdującą się w strefie spadkową Wisłą Kraków i dwa punkty więcej od Legii Warszawa oraz Bruk-Betu Termaliki Nieciecza. Warszawiacy rozegrali jednak o dwa mecze mniej, a Bruk-Bet ma jedno spotkanie zaległe.

Imponujące skoki Polaków w Lahti. Kolejne podium

Już w piątek Górnik podejmie Legię, a w niedzielę Wisła zagra na wyjeździe z Jagiellonią Bialystok.