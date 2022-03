Miał być gwiazdą ekstraklasy, a był totalnym niewypałem. Teraz błyszczy

Ognjen Mudrinski trafił do Białegostoku w lipcu 2019 roku z FK Cukaricki. Był gwiazdą w Serbii, miał być gwiazdą w Polsce. W jednym sezonie serbskiej ekstraklasie strzelił aż 18 goli i dołożył do nich pięć asyst. Jagiellonia pobiła dla niego transferowy rekord klubu. Klub wykupił piłkarza za 600 tysięcy euro.

Niewypał ekstraklasy błyszczy w lidze słoweńskiej

W ekstraklasie Mudrinski zagrał w 12 meczach i strzelił tylko jednego gola. To wynik poniżej oczekiwań władz klubu. Dlatego już w zimowym okienku transferowym zdecydowano odesłać ówcześnie 28-letniego Serba na wypożyczenie. Mudrinski trafił do chorwackiego HNK Gorica, gdzie zastąpił Łukasza Zwolińskiego. Polak przeniósł się do Lechii Gdańsk.

Mudrinski wrócił z Chorwacji latem 2021 roku, ale Jagiellonia wciąż nie była do niego przekonana. Jeszcze tego samego okienka wysłano go do innego klubu. Tym razem 30-latek trafił do słoweńskiego Mariboru. W nim za to odbudował formę i zaczął grać tak, jak wcześniej oczekiwano tego w Polsce.

Obecnie napastnik ma na swoim koncie 17 meczów w Prva Lidze (odpowiednik polskiej ekstraklasy). W nich strzelił 12 goli. W bieżącym sezonie to drugi najlepszy wynik w całej lidze słoweńskiej. Jedynym zawodnikiem, który ma więcej bramek na swoim koncie jest Maks Barasić z FC Koper. Słoweniec ma o jedno trafienie więcej.

Warto podkreślić, że Mudrinski strzelił pięć z 12 goli w ostatnich trzech meczach. Od drugiej połowy lutego dwukrotnie zdobył dublet i raz jedno trafienie. Zgodnie z umową 30-latek ma wrócić do Jagiellonii Białystok z końcem bieżącego sezonu. Być może jednak Maribor zdecyduje się wykupić zawodnika w ramach transferu definitywnego.