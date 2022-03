Media: Grzegorz Krychowiak może zagrać w ekstraklasie. Sensacyjny transfer

Krasnodar czekają wielkie zmiany. Szósta ekipa ligi rosyjskiej w środę straciła trenera. Daniel Farke opuścił klub razem z całym swoim sztabem w obawie o bezpieczeństwo swojej rodziny. A pierwszym zagranicznym zawodnikiem, który odszedł został Viktor Claesson. Szwed doszedł do porozumienia z klubem i rozwiązał kontrakt za porozumieniem stron. Tą samą drogą mają podążyć kolejni obcokrajowcy. W tym i Krychowiak, który jako pierwszy namawiał zagranicznych piłkarzy do odejścia z klubu.

REKLAMA

Zobacz wideo Kliczko walczył przez całe życie. "Teraz chwycił za broń i stanął do obrony Kijowa"

Piłkarze będą mogli poszukiwać nowych klubów tylko w ligach, gdzie wciąż otwarte jest okno transferowe - jak np. MLS. Możliwe jednak, że z uwagi na wyjątkową sytuację FIFA zdecyduje się zrobić wyjątek i umożliwi graczom opuszczającym Rosję swobodne poszukiwanie nowego pracodawcy. Na to naciska m.in. FIFPro, czyli związek piłkarzy zawodowych. A sytuację Krychowiaka próbuje wykorzystać Legia Warszawa.

Legia Warszawa podpytuje o Grzegorza Krychowiaka

"Kilka dni temu - gdy wyszło na jaw, że Krychowiak nie chce grać w Rosji - dyrektor sportowy, Jacek Zieliński, rozmawiał w tej sprawie z przedstawicielami piłkarza. Wstępnie badał grunt, bo trzeba to jednak podkreślić - na razie mówimy o sytuacji czysto hipotetycznej" - pisze serwis meczyki.pl.

Wiele zależy od tego, czy przepisy w ogóle umożliwią taki ruch. "Jeśli FIFA podejmie decyzję ws. przepisów transferowych, agenci Krychowiaka i przedstawiciele Legii mogliby rozważyć scenariusz, w którym piłkarz gra w Warszawie do końca sezonu" - czytamy w artykule. A Jakub Kwiatkowski, rzecznik PZPN powiedział niedawno: - On ma jedną bardzo poważną ofertę na stole. Gdyby się zdecydował i dogadał z Krasnodarem ws. rozstania, to praktycznie z miejsca mógłby podpisać umowę z tym nowym klubem.

Kilka tygodni temu Krasnodar grał sparing z Legią w Dubaju. Jeden z dziennikarzy, w towarzystwie Dariusza Mioduskiego, żartobliwie spytał Krychowiaka, czy mógłby kiedyś zagrać dla Legii. - Nigdy nie mów nigdy - z uśmiechem na ustach odpowiedział pomocnik.

W trakcie bogatej kariery Krychowiak występował w takich klubach, jak: Lokomotiw Moskwa, Sevilla, Paris Saint Germain, West Bromwich Albion, Stade Reims, Bordeaux. I choć występował w Arce Gdynia U-19, to nigdy w ekstraklasie nie zadebiutował.