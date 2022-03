Jerzy Brzęczek wściekły na gwiazdę Wisły. Zapowiada "drastyczny ruch"

"Jerzy Brzęczek jeszcze nie zdążył rozsiąść się w gabinecie przy Reymonta, a już jedną nogą jest w I lidze. Przed Wisłą - to musi wybrzmieć: zdecydowanie najgorszą drużyną 2022 r. - 11 meczów prawdy" - pisał Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl. Wisła Kraków znajduje się w bardzo trudnej sytuacji - po 23 meczach zespół prowadzony przez Jerzego Brzęczka zajmuje 17. miejsce z 22 punktami. Poza słabymi wynikami Biała Gwiazda musi się mierzyć ze swoimi wewnętrznymi problemami.

Felicio Brown Forbes jest w konflikcie z Jerzym Brzęczkiem? Trener zapowiada "drastyczne ruchy"

Felicio Brown Forbes miał opuścić Wisłę Kraków na początku lutego tego roku po otrzymaniu oferty z Chin, co potwierdziła rzeczniczka prasowa klubu, Karolina Biedrzycka. Ostatecznie weto postawił Jerzy Brzęczek, a napastnik nie pojawił się na boisku od 6 lutego. Dlaczego Forbes nie jest do dyspozycji Brzęczka od początku jego pracy w Wiśle? - Jestem sfrustrowany i rozczarowany jego postępowaniem. Dałem mu jasny przekaz co do tego, czego od niego oczekuję i klub to zaakceptował - powiedział Brzęczek.

- Na dzień dzisiejszy sytuacja jest taka, że Felicio jest chory od poniedziałku. Nie chcę tego szerzej komentować. To trudna sytuacja, ale jednocześnie pokazuje, na kogo można liczyć, a na kogo nie. W następnym tygodniu musi się dokonać jakiś ruch i niewykluczone, że będzie on drastyczny. Nie jestem zadowolony z tego, co się dzieje - dodał trener Wisły Kraków. Kostarykanin miał oferty z Chin od lata tego roku i za każdym razem transfer nie dochodził do skutku, a Wisła decydowała się na wyłączenie Forbesa z okresów przygotowawczych.

Felicio Brown Forbes jest związany umową z Wisłą Kraków do końca tego sezonu. 30-letni napastnik zdobył pięć bramek w 20 meczach tego sezonu we wszystkich rozgrywkach. Wcześniej Forbes występował m.in. w Rakowie Częstochowa, Koronie Kielce czy FK Rostowie.