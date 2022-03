Wzmocnienie Legii Warszawa. Osłabia rywala w walce o utrzymanie

- Planuję zmiany w pionie skautingowym Legii. Mam nawet pomysł na szefa skautingu Legii. To człowiek z doświadczeniem trenerskim, który może usprawnić działanie tego pionu - pod koniec stycznia mówił dyrektor sportowy Legii Warszawa - Jacek Zieliński - który był gościem twitterowego kanału "Legia Talk". Konrad Ferszter ze Sport.pl informował, że chodzi o Radosława Mozyrkę, który w ostatnich miesiącach pełnił rolę dyrektora sportowego Warty Poznań. Stołeczny klub potwierdził nasze doniesienia.

Oficjalnie: Radosław Mozyrko wraca do Legii Warszawa. Teraz w nowej roli

Legia Warszawa wydała oficjalny komunikat, w którym poinformowała o ponownej współpracy z Radosławem Mozyrką. Tym razem działacz został szefem działu skautingowego Legii - w latach 2016-2019 pełnił rolę szefa piłkarskiej akademii. - Współpracowałem z Radkiem kilka lat, więc śmiało mogę powiedzieć, że jest osobą kompetentną, jak i godną zaufania. Będzie znaczącym wzmocnieniem pionu sportowego klubu, odpowiedzialnym za skuteczną realizację polityki transferowej - powiedział dyrektor sportowy Jacek Zieliński.

Mozyrko po odejściu z Legii Warszawa zajmował się skautingiem w rejonie Europy Środkowej i Wschodniej dla Chelsea. Od lata ubiegłego roku Radosław Mozyrko rozpoczął pracę w roli dyrektora sportowego Warty Poznań. - Nie jestem w stanie połączyć skutecznie życia rodzinnego z zawodowym, mając dom w Warszawie i pracując w Poznaniu - mówił Mozyrko, żegnając się z Wartą. To właśnie Mozyrko był pomysłodawcą zatrudnienia w klubie Dawida Szulczka, który poprawił wyniki zespołu prowadzonego wcześniej przez Piotra Tworka.

Warta Poznań zarobi symboliczną kwotę za Radosława Mozyrkę, ale to i tak jest druga strata tak ważnego ogniwa w przeciągu ostatnich miesięcy. Robert Graf od sierpnia zeszłego roku pracuje dla Rakowa Częstochowa. W trakcie negocjacji Legia zgodziła się zapłacić Warcie za to, by Radosław Mozyrko rozpoczął pracę w Warszawie od razu, z pominięciem okresu wypowiedzenia w poprzednim klubie.