Niespodzianka. Nieciecza wygrywa na wyjeździe. Jedna akcja była kapitalna [WIDEO

Goście objęli prowadzenie w 39. minucie, kiedy po zagraniu Adama Radwańskiego gola strzelił Muris Mesanović. Znacznie ładniejszą bramkę Bośniak zdobył jednak zaledwie trzy minuty później.

REKLAMA

Zobacz wideo FIFA pozbyła się gigantycznych pieniędzy. Przełomowa decyzja [SPORT.PL LIVE #15]

Bruk-Bet Termalica Nieciecza wyprowadził kontrę. W środku pola piłkę przejął Piotr Wlazło, który pobiegł z nią kilkanaście metrów i zagrał na prawo do Dawida Kocyły. 19-latek po przyjęciu od razu oddał piłkę do Wlazły, który popisał się nieszablonowym zagraniem piętą. W ten sposób przed szansą stanął Mesanović, który pewnym strzałem wykończył koronkową, efektowną akcję gości.

Norwegowie przechytrzą FIS. Rosjanie wystąpią? OK, ale z ukraińskimi barwami na piersiach

Wściekły na taki obrót sytuacji trener Cracovii - Jacek Zieliński - w przerwie dokonał dwóch zmian. W ekstraklasie zadebiutował Jewhen Konoplanka, który zmienił Davida Jablonsky'ego. W miejsce Jakuba Myszora na boisko wszedł też Florian Loshaj.

I to właśnie 25-letni zawodnik z Kosowa zdobył dla gospodarzy bramkę kontaktową, wykańczając dośrodkowanie z rzutu rożnego i przedłużenie dośrodkowania w wykonaniu Mateja Rodina. Loshaj strzelił gola zaledwie trzy minuty po wejściu na boisko.

Bardzo ważna wygrana Bruk-Betu z Cracovią

Mimo że Cracovia miała kilka szans na doprowadzenie do remisu, to sztuka ta się jej nie udała. Cracovia doznała pierwszej porażki w tym roku, wcześniej remisując z Jagiellonią (0:0) i Lechem (3:3) oraz pokonując Lechię (2:0). Dla Bruk-Betu była to druga wygrana w tym roku. Na inaugurację rundy zespół z Niecieczy pokonał Jagiellonię (2:1). Później przegrał z Lechem (0:5) i zremisował z Legią (0:0).

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Po 23 kolejkach Cracovia zajmuje 7. miejsce w tabeli z 31 punktami na koncie. Bruk-Bet wciąż jest ostatni, jednak ma 19 punktów i traci trzy punkty do Legii i Wisły Kraków. "Biała Gwiazda" rozegrała o jeden mecz więcej od tych zespołów. Od bezpiecznej strefy Bruk-Bet Termalicę dzieli pięć punktów.

Zagłębie z kolejnym transferem. Sprowadziło reprezentanta kraju z Ameryki Południowej

W następnej kolejce Bruk-Bet zagra w sobotę, podejmując Wartę Poznań. Cracovia dzień później zmierzy się na wyjeździe z Górnikiem Zabrze.