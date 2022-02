Vuković wyszedł do dziennikarzy i zaczął przepraszać. "To było głupie i bezsensowne"

W poniedziałkowy wieczór Władimir Putin oficjalnie uznał niepodległość separatystycznych republik - Donieckiej i Ługańskiej. W czwartek rano rozpoczęła się natomiast rosyjska inwazja na Ukrainę. Władimir Putin ogłosił rozpoczęcie "operacji wojskowej" i wezwał ukraińskich żołnierzy do złożenia broni. Ostrzelane zostały punkty militarne na terenie całego kraju. Aktualnie toczą się ciężkie walki o stolicę Ukrainy, Kijów. Najnowsze informacje w sprawie rosyjskiej inwazji na Ukrainę znajdziecie TUTAJ.

REKLAMA

Zobacz wideo Były bramkarz Legii krytykuje: Tu nawet Mourinho nie pomoże

Spora kontrowersja w Warszawie. Legia wygrywa w ostatnich sekundach

Aleksandar Vuković przed meczem Legii Warszawa z Wisłą Kraków nawiązał do tych tragicznych wydarzeń. - Przydałaby się solidarność, do której ludzie są zdolni, nawet jak mówimy o wojnie w Ukrainie, gdzie wszyscy są gotowi są solidaryzować. Ja nie czuję takiej solidarności jeśli chodzi o taką wspólnotę legijną – mówił.

Vuković kajał się po meczu z Wisłą. "Niefortunne porównanie"

Wielu osobom te słowa się nie spodobały. Vuković został skrytykowany do porównywania tragedii na Ukrainie do kłopotów, jakie przeżywa Legia. Trener chyba zdał sobie z tego sprawę, bo konferencję po meczu z Wisłą zaczął od przeprosin. - Zacznę od nawiązania do wczorajszej konferencji. Użyłem niefortunnego porównania do sytuacji na Ukrainie. To było głupie i bezsensowne. Tam odbywa się prawdziwy ludzki dramat, tego nie można porównać do piłki nożnej. Za to bardzo przepraszam – powiedział cytowany przez legia.com trener Legii, przepraszając zwłaszcza Ihora Charatina, który ze względu na sytuację w jego kraju został "zwolniony z obowiązków meczowych".

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Dokąd zmierza Legia? "Vuković to nie Kaszpirowski, żeby miał ręce, które leczą"

Na koniec, po podsumowaniu spotkania i odpowiedzi na pytania dziennikarzy Vuković zadedykował zwycięstwo Cezaremu Kucharskiemu, który walczy o życie w szpitalu. - Mój serdeczny kolega jest od dłuższego czasu w ciężkiej sytuacji zdrowotnej. Chodzi o Cezarego Kucharskiego. To zwycięstwo poświęcam jemu. Życzę mu powrotu do zdrowia. Mam nadzieję, że wszystko dobrze się skończy, tego mu i wszystkim życzę – zakończył Vuković.

Legia Warszawa pokonała Wisłę Kraków w meczu "o sześć punktów". Mistrzowie Polski wygrali 2:1 po golu Mateusza Wieteski w ostatnich minutach spotkania. Dzięki tej wygranej Legia przynajmniej na chwilę wydostała się ze strefy spadkowej. Znalazła się w niej za to Wisła Kraków.