Protest kibiców Legii. "Mioduski won", "tu taczka czeka na ciebie"

Piątkowe spotkanie pomiędzy Legią Warszawa - Wisłą Kraków będzie nietypowe, bowiem obie drużyny znajdują się w samym dole tabeli ekstraklasy. "Wojskowi" na ten moment z 19 punktami zajmują przedostatnie miejsce, natomiast "Biała Gwiazda" z 22 "oczkami" plasuje się na pierwszym bezpiecznym, 15. miejscu.

Kibice Legii na tym meczu skupią się nie tylko na dopingu dla swojej drużyny. Ultrasi Legii zapowiedzieli happening. Ma to być symboliczne pożegnanie Dariusza Mioduskiego. Prezes Legii Warszawa jest w oczach kibiców głównym winowajcą ogromnej zapaści klubu.

I jak zapowiedzieli, tak zrobili. Protest rozpoczął się ponad godzinę przed meczem. Ulicą przemaszerowało kilkaset kibiców Legii Warszawa. Nieśli ze sobą transparent o treści "Dariusz precz!". Pojawiło się też sporo przyśpiewek wymierzonych we właściciela Legii. "Hej Mioduski co zrobiłeś? Naszą Legię spier....", "Mioduski won", "Łubu dubu, łubu dubu wyp...... z tego klubu", "tu taczka czeka na ciebie" - to tylko niektóre z okrzyków fanów Legii, którzy zgromadzili się pod główną trybuną. Przeważająca większość z nich miała na sobie specjalnie przygotowane na tę okazję czarne koszulki z napisem "Mioduski won".

W czwartek doszło do zmian w zarządzie Legii. Marcin Herra został wiceprezesem zarządzającym klubu. Będzie odpowiedzialny za cały obszar organizacyjny, komercyjny, komunikacyjny. Właściciel klubu Dariusz Mioduski nie zrezygnował z funkcji prezesa, ale oddał część dotychczasowych kompetencji.