Pogoń Szczecin solidaryzuje się z Ukrainą. Kibice i piłkarze dostaną specjalne opaski

Widzieliśmy już SSC Napoli i FC Barcelonę, które przed czwartkowym meczem 1/16 finału Ligi Europy stanęły wspólnie z transparentem: "STOP WAR". Piłkarze Slavii Praga w meczu Ligi Konferencji Europy założyli specjalne koszulki w barwach narodowych Ukrainy z podpisem: "Jesteśmy z wami". Rusłan Malinowski za to, po strzelonym golu w starciu Atalanty Bergamo z Olympiakosem Pireus, zdjął klubowy trykot, aby pokazać napis: "Nie dla wojny w Ukrainie". To obrazki, które ujrzały piłkarski świat po tym, jak Rosja przeprowadziła atak na suwerenne państwo.

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Ekstraklasa. Pogoń Szczecin chce okazać wsparcie Ukrainie. Kibice mogą się przyłączyć

"Solidarni z Ukrainą!" - czytamy w mediach społecznościowych Pogoni Szczecin. "Swoją solidarność z Ukrainą będą mogli w trakcie spotkania wyrazić także zgromadzeni na stadionie im. Floriana Krygiera kibice." - dodano. W sobotę odbędzie się mecz 23. kolejki ekstraklasy, w którym Pogoń Szczecin zmierzy się z Lechem Poznań.

Więcej treści sportowych znajdziesz na Gazeta.pl

Spotkanie będzie szczególne nie tylko ze względu na okazane wsparcie, ale także przez jego wagę. Zmierzą się bowiem lider i wicelider ekstraklasy. Pogoń zajmuje obecnie 1. miejsce w tabeli z 46 punktami na koncie. Drugi Lech Poznań ma o jedno oczko mniej od szczecinian.

Do tego spotkanie z wysokości trybun obejrzy selekcjoner reprezentacji Polski, Czesław Michniewicz. Jednym z obserwowanych zawodników będzie Kamil Grosicki. Napastnik od roku nie otrzymał powołania do kadry, jednak sam przyznał, że obecnie jest jej bliżej niż za czasów Paulo Sousy. Zanim Michniewicz wybierze się jednak do Szczecina, obejrzy mecz Legii Warszawa z Wisłą Kraków.

Selekcjoner przygotowuje się pod mecz barażowy do mistrzostw świata w Katarze. 24 marca mamy zagrać z Rosją. Na tę chwilę spotkanie ma się odbyć zgodnie z planem. Nie wiadomo jednak, co wydarzy się w ciągu tych czterech tygodni.