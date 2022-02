Vuković wprost przed meczem z Wisłą: Nie mamy żadnej pomocy i wsparcia

Piątkowe spotkanie pomiędzy Legią WarszawaPublikujWisłą Kraków będzie nietypowe, bowiem obie drużyny znajdują się w samym dole tabeli ekstraklasy. "Wojskowi" na ten moment z 19 punktami zajmują przedostatnie miejsce, natomiast "Biała Gwiazda" z 22 "oczkami" plasuje się na pierwszym bezpiecznym, 15. miejscu.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem przekonany, że Vuković posprząta bałagan w Legii"

Legia wprowadza poważne zmiany. Mioduski tłumaczy: Sytuacja jest wyjątkowo trudna

Vuković: Będę dawał wsparcie drużynie do końca

Na konferencji prasowej przed piątkowym meczem trener Legii Aleksandar Vuković opisał ostatnie nastroje w klubie. - Wróciłem, mając świadomość sytuacji, w jakiej strefie zagrożenia klub się znajduje. Motywacją było to, by klubowi pomóc wyjść z tej sytuacji i do tego będę dążył. Jedyny sposób to dać wsparcie tej drużynie, bo ona reprezentuje klub. Ja to wsparcie drużynie będę dawał do samego końca, bo tylko ona może wyciągnąć klub z tarapatów - mówił, cytowany przez portal Legionisci.com.

Następnie Vuković odniósł się do tragicznych wydarzeń na Ukrainie. - Przydałaby się solidarność, do której ludzie są zdolni, nawet jak mówimy o wojnie w Ukrainie, gdzie wszyscy są gotowi są solidaryzować. Ja nie czuję takiej solidarności jeśli chodzi o taką wspólnotę legijną - powiedział.

Vuković o wsparciu i Charatinie

Trener Legii Warszawa w dosadnych słowach skomentował swoje odczucia co do wsparcia. - W tej trudnej chwili trzeba się wykazać empatią i zrozumieniem. Tymczasem nie mamy żadnej pomocy i wsparcia. Ja go nie potrzebuję, nie chodzi o mnie, natomiast takie destrukcyjne działania nic tej drużynie nie dają i mówienie, że "kocha się ten klub i jest dla mnie najważniejszy", a działanie destrukcyjne na drużynę, która ten klub reprezentuje, jest dla mnie niezrozumiałe - przyznał.

Piłkarz Legii Warszawa zwrócił się do wszystkich Polaków

W kontekście ataku Rosji na Ukrainę Vuković poruszył również temat Igora Charatina. - Będę chciał z nim porozmawiać. Na pewno nie jest to sytuacja dla niego w jakikolwiek sposób komfortowa – wręcz przeciwnie. Sam doskonale to rozumiem, bo też mam takie doświadczenie życiowe. My mamy swoją wojnę, którą też tu przeżywamy i musimy stawić jej czoła. Rozmawiając z Igorem, dowiem się, czy jest gotowy, by nam pomóc, ale w to nie wątpię - skwitował.