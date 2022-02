Wisła spełnia życzenie Jerzego Brzęczka. Sprowadzi piłkarza Rakowa. Wkrótce drugi transfer?

Marko Poletanović może dołączyć w ostatnich dniach okna transferowego do Wisły Kraków. Władze Białej Gwiazdy wysłały oficjalną ofertę do Częstochowy. To ma nie być ostatni transfer do drużyny prowadzonej przez Jerzego Brzęczka - informuje portal meczyki.pl.

