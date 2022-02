Były prezes Wisły wprost o starciu z Legią. "Bardzo smutny mecz. Mam żal do władz"

Postawa Wisły Kraków oraz Legii Warszawa w tym sezonie Ekstraklasy pozostawia wiele do życzenia. Biała Gwiazda w debiucie Jerzego Brzęczka zremisowała bezbramkowo z Górnikiem Łęczna, a Legia zrobiła to samo w meczu z Termaliką Bruk-Bet Nieciecza w miniony weekend. Wisła Kraków ma tylko punkt przewagi nad strefą spadkową, natomiast Legia z 19 punktami zajmuje przedostatnie miejsce w lidze.

Piotr Obidziński "zasmucony" najbliższym meczem Legia - Wisła. "Nie chciałbym"

Piotr Obidziński był gościem programu Sport.pl LIVE. Były prezes Wisły Kraków wypowiedział się na temat najbliższego meczu z Legią Warszawa, który odbędzie się w piątek 25 lutego. - Nie chciałbym, żeby Legia zrzuciła Wisłę lub Wisła Legię. To na pewno będzie bardzo smutny mecz dla mnie. To, że dwie "moje" drużyny biją się o utrzymanie bardzo mnie zasmuca. Mam ogromny żal do władz w obu miejscach - powiedział Obidziński.

Działacz odniósł się też krótko do zatrudnienia Jerzego Brzęczka. Kacper Sosnowski, dziennikarz Sport.pl zauważył podczas programu, że były selekcjoner reprezentacji Polski pełnił rolę strażaka zarówno w Lechii Gdańsk (lata 2014-2015), jak i w Wiśle Płock (sezon 2017/2018). - Na pewno Wisła zrobiła coś w kierunku utrzymania, a Legia nie zrobiła nic, porównując oba kluby - przyznał były prezes Białej Gwiazdy.

Piotr Obidziński starał się też znaleźć podobieństwa w działaniach obu klubów, które poskutkowały takimi wynikami w Ekstraklasie. - Oba problemy leżą w sferze umiejętności miękkich władz klubu. W Wiśle jest to narzucone ze względu na spuściznę historyczną - czyli to, że Kuba Błaszczykowski się zaangażował, a wszędzie widzi wrogów. W Legii Warszawa to jest z kolei spirala upadku, wynikająca z odklejenia od rzeczywistości - skwitował Obidziński.