Mączyńskiego poniosło, teraz przeprasza. "Jednym wpisem zawaliłem 3,5 roku"

Śląsk Wrocław popadł w spory kryzys. Zespół prowadzony przez Jacka Magierę radził sobie dobrze w pierwszej części sezonu, a pokazem siły wrocławian była wygrana 5:0 z Wisłą Kraków, do której doszło 23 października 2021 roku. Od tego czasu Śląsk zagrał dziesięć spotkań w Ekstraklasie i wygrał zaledwie jedno - konkretniej 2:1 ze Stalą Mielec pod koniec listopada. Wszystko wskazuje na to, że posada Jacka Magiery wisi na włosku.

Po porażce z Piastem Gliwice (1:3) Krzysztof Mączyński wdał się w polemikę z kibicami Śląska Wrocław na Twitterze. Marcin Torz z "Super Expressu" zarzucił pomocnikowi bezczelność wobec kibiców. "Bezczelność wobec Ciebie, nie kibiców, takiej hieny jak Ty, który przebiera się za kibica, by tylko szpilki wbijać" - to jeden z tweetów kapitana Wojskowych.

Krzysztof Mączyński przeprasza kibiców Śląska. I daje konkretną deklarację

Kilkanaście godzin po dyskusji z kibicami na Twitterze Krzysztof Mączyński postanowił przeprosić za swoje zachowanie w wydanym oświadczeniu. "Ostatnio pod wpływem emocji i przez moją niefrasobliwość medialną napisałem coś, czego nie powinienem. Każdy, kto mnie zna wie, że jestem najbardziej wkurzony naszymi wynikami i zrobimy wszystko, żeby je poprawić. Swoje w piłce przeżyłem, jeszcze niejeden mecz wygramy i niejeden przegramy, ale nie zwieszamy głów" - rozpoczął.

"To od Was dostałem największe wsparcie w mojej karierze i jednym wpisem zawaliłem 3,5 roku. Teraz najważniejsze są derby. Wychodzimy na boisko jako drużyna i jedyny cel to trzy punkty" - dodał Mączyński. 31-krotny reprezentant Polski wystosował też konkretną deklarację. "Od siebie przekażę 100 biletów na najbliższy mecz derbowy, bo tylko razem możemy wszystko. Przepraszam i wiem, że tylko na boisku mogę obronić te słowa" - skwitował gracz Śląska Wrocław.

Mecz Śląska Wrocław z Zagłębiem Lubin odbędzie się w niedzielę 27 lutego o godzinie 17:30. Obecnie drużyna prowadzona przez Jacka Magierę zajmuje 12. miejsce w tabeli z 25 punktami. Dwa punkty mniej z kolei ma jej derbowy rywal. To spotkanie będzie dostępne do obejrzenia w Canal+ Sport.