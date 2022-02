Łukasz Masłowski wraca do pracy w ekstraklasie. Szczegóły ustalone

Jagiellonia Białystok pod koniec rundy jesiennej zdecydowała się zatrudnić dyrektora sportowego, po tym jak powstanie działu analiz i skautingu pod przewodnictwem byłego współpracownika Adama Nawałki, Gerarda Juszczaka, okazało się totalnym niewypałem. Jak potwierdził później nowy prezes klubu, Wojciech Pertkiewicz, Jagiellonia w żaden sposób nie była przygotowana do zimowego okna transferowego, w którym pozyskała dotąd tylko jednego piłkarza - bramkarza Zlatana Alomerovicia z Lechii Gda雟k.

REKLAMA

Zobacz wideo Były król strzelców ekstraklasy może skończyć karierę. "Jestem pół roku bez grania"

Łukasz Masłowski od 1 marca będzie dyrektorem sportowym Jagiellonii

Decyzja w tej sprawie została już podjęta. Nowym dyrektorem sportowym Jagiellonii Białystok ma zostać Łukasz Masłowski, który oficjalnie od 1 marca ma rozpocząć pracę w białostockim klubie. Masłowski pełnił tę rolę już w Olimpii Grudzi康z, Wiśle Płock i Widzewie Łódź. To on m.in. zatrudniał w Płocku Jerzego Brz璚zka, który później z Wisłą do ostatniej kolejki sezonu 2017/18 walczył o europejskie puchary.

Jako piłkarz 40-letni obecnie Masłowski rozegrał 89 meczów w ekstraklasie w barwach Widzewa Łódź, Odry Wodzisław czy Górnika Łęczna. Po zakończeniu kariery pełnił też przez kilka lat rolę menedżera piłkarskiego.

"Wynik jest okrutny", a liga ciekawsza. Tyle tylko, że Skorża ma wszystko, by było inaczej

Łukasz Masłowski nie był faworytem białostoczan do tej roli. W pierwszej kolejności rozpatrywali oni dwie inne kandydatury - Jacka Zielińskiego i Artura Płatka. Ten pierwszy jednak został dyrektorem sportowym Legii Warszawa, a drugi, choć wydawał się być bardzo blisko Jagiellonii, ostatecznie poinformował klub, że nie jest w stanie poświęcić mu wystarczająco wiele czasu, by rzetelnie pełnić funkcję dyrektora sportowego. Warto dodać, że Artur Płatek przez kibiców Jagiellonii jest bardzo ceniony za to, że w 2007 roku jako trener wrócił z tym zespołem do ekstraklasy, w której Jagiellonia występuje do dzisiaj.

Koniec końców, wybór padł na Masłowskiego, z którym prezes Pertkiewicz spotkał się w Zabrzu na meczu z Jagiellonii z Górnikiem (2:1), a następnie już na ostatnim spotkaniu Jagiellonii z Cracovią (0:0) w Białymstoku. Porozumienie między stronami jest, ale umowa jeszcze nie została podpisana. Oficjalnie Łukasz Masłowski ma rozpocząć pracę w Jagiellonii od 1 marca, choć niewykluczone, że będzie doradzał klubowi już w końcówce zimowego okna transferowego, w trakcie której białostocki klub planuje jeszcze pozyskać środkowego obrońcę oraz napastnika.