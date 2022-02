Lukas Podolski odpowiada Krzysztofowi Stanowskiemu. "Najmanem się zajmij"

W niedzielę Raków Częstochowa po raz pierwszy stracił punkty w 2022 roku. Częstochowianie zremisowali na wyjeździe z Górnikiem Zabrze 1:1. Górnicy objęli prowadzenie już na początku meczu. W 4. minucie bramkę zdobył Piotr Krawczyk. Wyrównał w doliczonym czasie pierwszej połowy Ivi Lopez po strzale z rzutu karnego.

REKLAMA

Zobacz wideo Wielki powrót do reprezentacji Polski. Największy beneficjent odejścia Sousy

Jan Urban oskarża Szymona Marciniaka. Podolski też reaguje. Burza po meczu

W drugiej połowie padł jeszcze jeden gol, o którym było głośno po zakończeniu spotkania. W 91. minucie piękną bramkę zdobył Bartosz Nowak. Trafienie nie zostało jednak zaliczone. Sędziowie VAR dopatrzyli się pozycji spalonej Nowaka. Powtórka pokazała, że spalony był bardzo, bardzo mały. Nowak miał wystawiony kawałek kolana. Centymetrowy spalony zadecydował o tym, że Górnik Zabrze zainkasował tylko jeden punkt, a nie trzy.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Cała sytuacja wzbudziła mnóstwo kontrowersji. Wiele osób jest przekonanych o tym, że VAR nie powinien interweniować, bo spalony był bardzo, bardzo mały. Obrońca Jagiellonii Błażej Augustyn stwierdził, że był to "spalony na paznokieć" i odgwizdywanie ich jest bez sensu. Bardzo zły był Jan Urban, który na konferencji prasowej wprost powiedział, że Górnik "przegrał" mecz przez sędziego VAR, którym był Szymon Marciniak. Niepocieszony był też Lukas Podolski, który wstawił na Twittera wymownego gifa, a w rozmowie z WP Sportowe Fakty stwierdził, że "VAR za często zabija emocje".

Potyczka Podolskiego i Stanowskiego na Twitterze. "Najmanem się zajmij" i "Pozdrów Łukasza"

Są jednak również osoby, które uważają, że interwencja VAR i decyzja sędziego była jak najbardziej słuszna. Do takich osób zalicza się m.in. Krzysztof Stanowski, który na Twitterze wdał się w dyskusje z kibicami Górnika. Kiedy jeden z użytkowników o nicku Adi zapytał go, czy "umie w obiektywizm", Stanowski odpowiedział: "Nie no, nie potrafię, bo Górnik jest mi obojętny. Tylko pan Adi potrafi, bo jest kibicem Górnika".

Piłkarz Legii Warszawa odsunięty od zespołu. Vuković reaguje

Wtedy Stanowskiemu odpowiedział Podolski. "Obiektywizm? Gdzie jest moment, w którym piłka wychodzi na aut przed podyktowanym rzutem karnym i dlaczego nie był analizowany? Gdzie jest klatka z momentem podania przy spalonym i nagranie z wozu? Ty się lepiej Najmanem zajmij, bo to jest partner do dyskusji na Twoim poziomie…" – napisał zawodnik Górnika Zabrze.

"No obiektywizm, czyli coś, co administratorowi tego konta nic nie mówi. Pozdrów Łukasza" - odpowiedział Stanowski sugerując, że tweeta nie pisał sam Podolski, tylko osoba odpowiedzialna za prowadzenie jego konta.

Górnik Zabrze zajmuje aktualnie szóste miejsce w tabeli ekstraklasy. Ma na koncie 32 punkty. Pozycja zabrzan nie zmieniłaby się, gdyby wygrali to spotkanie, ale powiększyliby przewagę nad goniącymi zespołami. Raków utrzymuje trzecią lokatę i ma 42 punkty.