Oferta Legii Warszawa odrzucona. A miał być transfer 'last minute'

Legia Warszawa jest w dramatycznej sytuacji na początku rundy wiosennej. Zespół Aleksandara Vukovicia fatalnie zaprezentował się w meczach z Wartą Poznań oraz Bruk-Bet Termalicą Nieciecza i wciąż jest w strefie spadkowej.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem przekonany, że Vuković posprząta bałagan w Legii"

Legia Warszawa nie sprowadzi Guldżigita Ałykułowa. Tak twierdzą kazachskie media

Krytyczna sytuacja wymaga nagłych działań. Pod koniec zimowego okna transferowego Legia prawdopodobnie będzie szukać wzmocnień, zwłaszcza że w początkowym okresie sprowadziła jedynie Patryka Sokołowskiego oraz Pawła Wszołka. Z wypożyczenia ściągnięty został także Marcin Rosołek. W niedzielę ogłoszono transfer bramkarza, ale wciąż kluczowe jednak są wzmocnienia w ofensywie, bo to tam największe problemy ma w tym momencie zespół Vukovicia.

Piłkarz Legii Warszawa odsunięty od zespołu. Vuković reaguje

Portal Weszło informował, że Legia chce sprowadzić 21-letniego skrzydłowego Kajratu Ałmaty Guldżigita Ałykułowa. Reprezentant Kirgistanu zakończył ubiegły sezon z czterema golami i asystami w 23 spotkaniach ligowych. Legia chciała wypożyczyć go z opcją wykupu. Kwota transferu miała wynosić 300 tys. euro i 10 proc. z następnego transferu.

Przyczyna kompromitacji Legii jest oczywista. A to nie koniec. Nadciąga piekło

Piłkarz prawdopodobnie nie trafi jednak do klubu. Kazachskie media donoszą, że powyższa oferta została odrzucona. Nie wiadomo, czy Legia będzie dalej zabiegać o zawodnika czy wróci do tematu po sezonie. Ałykułow trafił do Kajratu zimą 2020 roku. Wcześniej przez niespełna rok występował w Niomanie Grodno.

Mistrzowie Polski mają na wzmocnienie zespołu tylko siedem dni. Zimowe okno transferowe zamyka się 28 lutego.