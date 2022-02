Jerzy Brzęczek o przyszłości Błaszczykowskiego: On o to walczy

Po serii niezadowalających wyników Wisła Kraków podjęła decyzję o zwolnieniu Adriana Guli, za którego na stanowisku trenera pojawił się Jerzy Brzęczek. W rozmowie z dziennikarzami "Canal+" były selekcjoner reprezentacji Polski poruszył szereg tematów.

Brzęczek zaskoczył komentarzem o "wizycie" kibiców na treningu Wisły. "Ważny moment"

Brzęczek opisuje pierwsze dni w Wiśle Kraków

Brzęczek opowiedział między innymi o pierwszych dniach w klubie. - Pierwsze spotkania Wisły w tym sezonie były bardzo obiecujące. Wszystkie osoby związane z klubem miały nadzieję, że to będzie dobrze funkcjonować. Myślę, że dla tej drużyny przełomowym momentem była porażka 0:5 z Lechem Poznań. Dla tych młodych zawodników był to bardzo mocny cios - mówił.

50-latek opisał również swoje wrażenia o drużynie "Białej Gwiazdy". - Patrząc na zawodników, jeśli chodzi o jakość i zaangażowanie, jestem pozytywnie zaskoczony. Kwestie psychiczne to osobna rzecz, na pewno leży gdzieś problem, skoro nie ma punktów. W tym kierunku to dla nas duże wyzwanie, żeby ta drużyna miała pewność siebie i potrafiła pokazać te umiejętności - skomentował.

Brzęczek mówił o Błaszczykowskim

Jerzy Brzęczek odniósł się również do spotkania kibiców z piłkarzami, do którego doszło w ostatnich dniach. - Wbrew publikacjom medialnym, nie doszło do żadnego przerwania treningu. To było zaplanowane. Z mojego punktu widzenia to było bardzo ważne, że mogłem porozmawiać z kibicami i podkreślić, że biorę odpowiedzialność za drużynę. Nie chcę, żeby zawodnicy przed kimś się tłumaczyli - powiedział.

Na koniec były selekcjoner odniósł się do przyszłości Jakuba Błaszczykowskiego, który we wrześniu ubiegłego roku zerwał więzadła. - Oczywiście, to Kuba musi bezpośrednio odpowiadać na tego typu pytania, ale patrząc na tę sytuację i całą jego karierę, to już bardziej walczy o to, żeby wrócić i się pożegnać - zakończył.