Media: Król strzelców ekstraklasy odejdzie z Legii Warszawa

Legia Warszawa w bieżącym sezonie radzi sobie fatalnie. Mistrzowie Polski wciąż walczą o utrzymanie w ekstraklasie. Obecnie zespół znajduje się na przedostatnim miejscu w tabeli, a jedynym klubem, który ma gorsze wyniki jest Termalica Bruk-Bet Nieciecza. Jest to również najbliższy rywal Legii, z którym zmierzy się w sobotę, 19 lutego.

Sytuacja w Legii Warszawa pogorszyła się diametralnie po ataku pseudokibiców na klubowy autokar, którym w grudniu z Płocka wracali piłkarze. Kibole wdarli się do pojazdu i pobili niektórych zawodników. Wśród tych, którzy najbardziej oberwali znaleźli się Luquinhas, który pożegnał się już z Polską i trafił do New York Red Bulls oraz Mahir Emreli - ten z kolei zdecydował się na Dinamo Zagrzeb. Zimą odszedł też Andre Martins. Portugalczyk trafił do Hapoelu Ber Szeewa. Wszystko wskazuje na to, że to nie koniec zmian kadrowych.

Tomas Pekhart kolejnym, który opuści Legię Warszawa. "Jedną ofertę miał z Chin, drugą z Korei Południowej"

Tomas Pekhart był jednym z głównych bohaterów sukcesu, jaki osiągnęła Legia w poprzednim sezonie. Czech strzelił 22 gole w ekstraklasie, co dało mu koronę króla strzelców, a klubowi kolejne mistrzostwo Polski. W obecnych rozgrywkach jest zdecydowanie gorzej. W 17 meczach zdobył tylko trzy bramki.

Teraz obserwują go kluby z Azji. "Jedną ofertę miał z Chin, drugą z Korei Południowej. Obie odrzucił, bo jego żona jest w zaawansowanej ciąży i nie chce zostawiać jej samej w Europie. Ale wiele wskazuje na to, że latem i tak opuści Legię, bo klub raczej nie przedłuży z nim umowy" - poinformował Sebastian Staszewski.

Według naszych informacji Czech miał odejść z Legii już zimą. Zawodnik miał wstępną zgodę klubu na transfer, jednak jego sytuację zmieniło zamieszanie związane z Mahirem Emrelim oraz odejście zawodnika, który w Warszawie miał grać co najmniej do lata. Azer, który ucierpiał w listopadowym ataku chuliganów na klubowy autokar, nie chciał już jednak grać w Legii i kilkanaście dni temu odszedł do Dinama Zagrzeb, przez co zmienił się status Pekharta, którego odejście opóźniło się o kilka miesięcy.

Podkreślmy, że Pekhart może się już porozumieć z nowym pracodawcą i za darmo odejść do innego klubu po bieżącym sezonie. Kontrakt piłkarza z Legią Warszawa wygasa z końcem czerwca 2022 roku. Do stolicy Polski 32-latek trafił w lutym 2020 roku. W tym czasie dwukrotnie sięgnął po mistrzostwo kraju.