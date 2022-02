Legia nie ma szans? Reprezentant Polski określił, z kim najpierw siądzie do negocjacji

Legia Warszawa nadal zawodzi w ekstraklasie. Chociaż w pierwszej kolejce rundy wiosennej zespół Aleksandara Vukovicia wygrał z Zagłębiem Lubin 3:1, to w następnym meczu zaprezentował się katastrofalnie i przegrał na własnym boisku z Wartą Poznań 0:1. Legia nadal ma jeden mecz zaległy, ale jeszcze nie wygrzebała się ze strefy spadkowej i zajmuje przedostatnie, 17. miejsce.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem przekonany, że Vuković posprząta bałagan w Legii"

Legia reaguje na zawieszenie Boruca. Sprowadzi nowego bramkarza

Legia cały czas szuka wzmocnień, które pomogą jej w końcu odwrócić kartę, bo zespół w zimowym oknie został osłabiony. Klub opuścili Mahir Emreli i Luquinhas. Niedawno Krzysztof Stanowski poinformował, że Legia chciałaby sprowadzić do siebie Jacka Góralskiego. To byłby niewątpliwie hit transferowy. Góralski jeszcze niedawno grał w reprezentacji Polski, a obecnie jest piłkarzem Kajratu Ałmaty.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl

Góralski rozwiał wątpliwości. "Nie ma szans"

Wszystko wskazuje jednak na to, że dla Legii Jacek Góralski pozostanie jedynie niespełnioną zachcianką. Piłkarz w rozmowie z Interią jasno powiedział, że nie ma tematu transferu. - Nie chcę tego komentować. Mam ważny jeszcze przez rok kontrakt z Kairatem. I chcę ten kontrakt wypełnić do końca. Na ten moment nie ma więc szans na moje odejście. Nie chcę też negocjować z innymi klubami. To kwestia lojalności. Prezydent Kajratu bardzo mi pomógł, kiedy doznałem kontuzji kolana. I to on ma pierwszeństwo do negocjacji. Porozmawiam więc z nim i zapytam wprost, jakie ma plany wobec mnie. Jeśli będzie chciał przedłużyć umowę, to jestem gotowy na rozmowy. Jeżeli ma inny pomysł na klub, to też nie ma problemu – powiedział Góralski. Dodał jednak, że jeżeli jego przygoda z Kajratem się zakończy, to rozważy propozycje z ekstraklasy.

Luquinhas nagrał wiadomość dla kibiców Legii. Nie wszyscy są szczęśliwi

Jacek Góralski występuje w Kajracie Ałmaty od stycznia 2020 roku, kiedy to opuścił bułgarski Łudogorec Razgrad za milion euro. Od tego czasu reprezentant Polski zagrał 29 spotkań dla Kajratu, z czego zespół ze stolicy Kazachstanu wygrał 20 z nich. Polak wrócił w październiku do gry po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Zagrał w trzech ostatnich spotkaniach ligowych Kajratu, a także w czterech spotkaniach Ligi Konferencji Europy. Jego kontrakt z kazachskim klubem jest ważny do końca 2022 roku.