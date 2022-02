Oficjalnie: Luquinhas podpisał kontrakt z nowym klubem

O tym, że Luquinhas odejdzie z Legii do New York Red Bulls wiadomo było od kilkunastu dni. Zawodnik, który miał być kapitanem mistrzów Polski w rundzie wiosennej, do wyjazdu szykował się od ponad tygodnia. Brazylijczyka zabrakło w dwóch pierwszych meczach drużyny Aleksandara Vukovicia tej wiosny.

- Transfer Luquinhasa jest dosyć blisko. Jeżeli w przyszłym tygodniu nie zostaną dopięte szczegóły, to wszystko jeszcze będzie możliwe. Na ten moment wygląda to jednak tak, że Luquinhas nas opuści - mówił trener Legii przed meczem z Zagłębiem Lubin (3:1).

Luquinhas odszedł z Legii

Wszystko zostało jednak dopięte. W środę po południu amerykański klub poinformował o transferze Luquinhasa. Brazylijczyk podpisał trzyletni kontrakt z nowym klubem. - Jego umiejętność gry pod presją rywala, tworzenie szans sobie i kolegom, będzie bardzo dużym wzmocnieniem dla naszej drużyny - powiedział trener NY Red Bulls - Gerhard Struber - cytowany przez oficjalną stronę klubu.

Luquinhas dołączył do klubu z Łazienkowskiej w lipcu 2019 roku. Od tamtego czasu wystąpił z "elką" na piersi 110 razy zdobywając 12 bramek i notując 18 asyst. Brazylijczyk sięgnął z Legią po dwa mistrzostwa Polski i zagrał z nią w tym sezonie w fazie grupowej Ligi Europy.

Portal Legia.net informował wcześniej, że mistrzowie Polski zarobią na Luquinhasie niewiele ponad trzy miliony euro. Dla mistrzów Polski to duże osłabienie w walce o utrzymanie w ekstraklasie, bo Brazylijczyk był jednym z liderów ofensywy zespołu Vukovicia.

Po 20 meczach ekstraklasy legioniści zajmują przedostatnie miejsce w tabeli z dorobkiem zaledwie 18 punktów. Drużyna Vukovicia do bezpiecznej pozycji traci dwa punkty i ma jeden zaległy mecz do rozegrania.