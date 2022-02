Jest porozumienie. Piłkarz Legii odchodzi do Śląska Wrocław

Jehor Macenko to 20-letni środkowy obrońca, który do Legii Warszawa trafił latem 2020 roku. Ukrainiec jest wychowankiem Dynama Kijów, który wiosną sezonu 2018/19 trenował najpierw z trzecioligowym Ursusem Warszawa.

REKLAMA

Zobacz wideo Smuda podsunął pomysł Peszcze. A ten już działa. Zebrał kapitalną ekipę

Jak poinformował portal Meczyki.pl, Macenko już niedługo zostanie piłkarzem Śląska Wrocław. Chociaż kontrakt zawodnika wygasa z końcem czerwca, to klub zmieni już teraz. Śląsk porozumiał się z Legią w sprawie warunków transferu i ten ma być już tylko formalnością.

Rywalki reagują na występ 15-letniej Walijewej i całe zamieszanie. "To smutne"

Śląsk pozyska zawodnika Legii

Wrocławianie nie byli jedynym klubem z ekstraklasy, który interesował się Macenką. Ukraińca chciały u siebie też Warta Poznań, Górnik Zabrze i Jagiellonia Białystok. Tę walkę wygrał ostatecznie Śląsk, który ma dobre wspomnienia związane ze ściąganiem młodych zawodników Legii.

Więcej treści sportowych znajdziesz też na Gazeta.pl

Najświeższym przykładem jest Mateusz Praszelik, który zamienił Warszawę na Wrocław latem 2020 roku. Chociaż 22-letni pomocnik grywał głównie w trzecioligowych rezerwach Legii, to w Śląsku był jednym z najważniejszych piłkarzy. Zaowocowało to niedawnym transferem do włoskiego Hellasu Werona, który zapłacił za niego około dwóch milionów euro. Wrocławianie zapewnili sobie też procent od kolejnego transferu piłkarza.

Wielkie problemy polskiego olimpijczyka. "Na rozgrzewce leciała mi krew z nosa"

W obecnym sezonie Macenko zagrał w ośmiu meczach rezerw Legii. Stoper był też zgłoszony do pierwszej rundy eliminacji Ligi Mistrzów, w której mistrzowie Polski grali z norweskim Bodo/Glimt. Przed 2. rundą Macenko został wycofany z kadry na rzecz Jasura Jakszibojewa.