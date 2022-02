Zbigniew Boniek skomentował powrót Jerzego Brzęczka. Króciutko

Jerzy Brzęczek wrócił na ławkę trenerską. Były selekcjoner reprezentacji Polski został szkoleniowcem Wisły Kraków. Władze klubu postanowiły zwolnić Adriana Gulę po sobotniej porażce ze Stalą Mielec (0:1). "Biała Gwiazda" zagrała fatalnie i nie oddała żadnego celnego strzału na bramkę rywali.

REKLAMA

Zobacz wideo "Jestem przekonany, że Vuković posprząta bałagan w Legii"

Jerzy Brzęczek powtarza błąd z reprezentacji Polski. Zareagował nerwowo

- Przed sezonem chyba każdy mówił o hitowym transferze trenera, ale szybko okazało się, że był to nieudany związek. Gula nie potrafił wpłynąć na grę Wisły. Można odnieść wrażenie, że z każdym kolejnym meczem klub grał coraz gorzej. Mniej uwagi poświęcał na ofensywę, a w defensywie... było jeszcze gorzej" - pisał Piotr Majchrzak, dziennikarz Sport.pl.

Boniek skomentował powrót Brzęczka. Zamieścił też zdjęcie

Zatrudnienie Jerzego Brzęczka krótko skomentował na Twitterze Zbigniew Boniek. – Powodzenia, trenerze – napisał były prezes PZPN-u, zamieszczając wspólne zdjęcie z Brzęczkiem. To właśnie Boniek podjął decyzję o zatrudnieniu Brzęczka w reprezentacji i to on, dosyć niespodziewanie, postanowił zakończyć z nim współpracę.

Więcej treści sportowych znajdziesz również na Gazeta.pl!

Brzęczek po zakończeniu kariery piłkarskiej w 2009 roku pracował jako asystent Polonii Bytom. Rok później został trenerem Rakowa Częstochowa, gdzie spędził cztery lata. W 2014 roku przejął Lechię Gdańsk, a potem GKS Katowice i Wisłę Płock. W lipcu 2018 roku został ogłoszony selekcjonerem reprezentacji Polski. Wywalczył awans na Euro, ale mimo to został zwolniony. Łącznie pod wodzą Brzęczka, Polacy zagrali 24 mecze (12 zwycięstw, pięć remisów i siedem porażek).

Brzęczek dostał pytanie o Błaszczykowskiego. I popłynął

Wisła po 21 kolejkach zajmuje 13. miejsce w tabeli. Nad strefą spadkową ma zaledwie punkt przewagi. Krakowianie w tym roku przegrali dwa mecze - najpierw na wyjeździe z Rakowem Częstochowa 0:2, a w sobotę u siebie ze Stalą Mielec 0:1. W najbliższej kolejce Wisła zagra u siebie w poniedziałek z Górnikiem Łęczna.