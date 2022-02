Legia Warszawa chce kupić reprezentanta Polski. Ma uratować przed spadkiem

Legia Warszawa po raz kolejny skompromitowała się w tym sezonie piłkarskiej ekstraklasy. Po porażce 0:1 z Wartą Poznań, aktualni nadal mistrzowie Polski spadli na 17. miejsce w ligowej tabeli. I nie da się ukryć, że sprawa utrzymania w ekstraklasie wcale nie będzie taką oczywistością, jak to mogło się wydawać jeszcze tydzień temu, po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin. Gra Legii była fatalna: dość powiedzieć, że pierwszy celny strzał oddała w 45. minucie meczu. A mogła przegrać wyżej, ale rzut karny w 74. minucie zmarnował Adam Zrelak.

Legia Warszawa chce ściągnąć reprezentanta Polski

Ligowa sytuacja Legii staje się coraz bardziej dramatyczna. I jak się okazuje, Legia rozpoczęła pilne poszukiwanie wzmocnień w składzie. Krzysztof Stanowski donosi, że marzeniem działaczy mistrzów Polski jest transfer Jacka Góralskiego. - Z tego co słyszę, Legii zamarzył się Jacek Góralski. Nie wiem, czy to akurat jest ten piłkarz, którego drużyna potrzebuje, ale przynajmniej ktoś sobie zdał sprawę, że z tej ligi naprawdę da się spaść. Osłabianie składu będąc w strefie spadkowej to zabawa zapałkami - napisał na Twitterze.

Jacek Góralski występuje w Kajracie Ałmaty od stycznia 2020 roku, kiedy to opuścił bułgarski Łudogorec Razgrad za milion euro. Od tego czasu reprezentant Polski zagrał 29 spotkań dla Kajratu, z czego zespół ze stolicy Kazachstanu wygrał 20 z nich. Wrócił w październiku do gry po zerwaniu więzadeł krzyżowych. Zagrał w trzech ostatnich spotkaniach ligowych Kajratu, a także w czterech spotkaniach Ligi Konferencji Europy. Jego kontrakt z kazachskim klubem jest ważny do końca 2022 roku.