Vuković ujawnił gorzką prawdę o Legii Warszawa

Legia Warszawa po raz kolejny skompromitowała się w tym sezonie piłkarskiej ekstraklasy. Po porażce 0:1 z Wartą Poznań, aktualni nadal mistrzowie Polski spadli na 17. miejsce w ligowej tabeli. I nie da się ukryć, że sprawa utrzymania w ekstraklasie wcale nie będzie taką oczywistością, jak to mogło się wydawać jeszcze tydzień temu, po zwycięstwie z Zagłębiem Lubin.

W mediach społecznościowych nie pozostawiono suchej nitki na piłkarzach Legii, którzy momentami w niedzielne popołudnie grali fatalnie. - Za każdym razem, gdy jesienią czytałem na TT, że Legia się spokojnie utrzyma, zacznie wygrywać, bo musi, bo to Legia. No jak widać, nie musi. A zrobi to, gdy zacznie w piłkę grać i skończy ględzić o legijnym DNA - napisał Marcin Borzęcki, dziennikarz Viaplay.

Niezadowolony z gry swojego zespołu był Aleksandar Vuković i przyznał, że Legia walczy o utrzymanie w lidze. - Bardzo słabe spotkanie w naszym wykonaniu. Wynik to odzwierciedla. Wiemy, że walczymy o utrzymanie w lidze. Musimy sobie radzić z tym zdecydowanie lepiej. Wszyscy liczą na to, że Legia w takiej sytuacji będzie miała problem, by poradzić sobie mentalnie. Tak to niestety wyglądało dziś. Musimy w końcu z tą sytuacją się oswoić. Pierwsza połowa była bardzo niemrawa i pełna bojaźni. Drugą część meczu zaczęliśmy bardziej energicznie. Po meczu z Zagłębiem było dużo narzekań, ale wówczas wyglądało to o wiele lepiej. Taka jest prawda - powiedział Vuković na pomeczowej konferencji prasowej.

Jego zespół w drugiej połowie w bezsensowny sposób osłabił Artur Boruc, który uderzył rywala i dostał czerwoną kartkę. - O czym myślał Artur Boruc?! Bramkarz Legii Warszawa w bezmyślny sposób osłabił swój zespół, wylatując z boiska po tym, gdy postanowił... zaatakować swojego rywala. W mediach społecznościowych na byłym bramkarzu reprezentacji Polski nie pozostawiono suchej nitki - pisał o sytuacji sport.pl.

- Nie można było dopuścić do takiego zachowania. To na pewno nie pomaga drużynie, a dodatkowo ją osłabia. Efekt był, jaki był – czerwona kartka i rzut karny. Dlaczego tak się stało? To ma mniejsze znaczenie. Takie rzeczy też jednak się zdarzają. Są one częścią meczów piłkarskich. Niestety, dziś przydarzyło się to nam. Artur wie, że takie zachowanie do niczego nie prowadzi. Była to niegroźna sytuacja. Nie rozmawiałem z Arturem Borucem o wszystkich detalach - dodał Vuković.

Rywalem Legii Warszawa w następnej kolejce ekstraklasy będzie ostatnia drużyna tabeli - Bruk-Bet Termalica Nieciecza.